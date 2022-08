Bomen hebben droogtestress: eikels en blaadjes vallen nu al

Het zal je zijn opgevallen: hier en daar lijkt het wel herfst.

De boosdoener is de droogte, legt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen Universteit in het AD uit. ,,De droogte-effecten ga je op sommige plekken zien. Het vochttekort begint zich te wreken, bomen kunnen niet genoeg water meer opnemen."

Dan gaan bomen zichzelf beschermen. Weg met die bladeren, want die verdampen in de hitte veel vocht. Weg met de misvormde of aangevreten eikels en beukennootjes, die kosten energie. De boomvruchten die groeien, zijn kleiner als ze rijp zijn. De heide is op sommige plekken aan het verdrogen en afsterven. ,,Daar zie je ook geen bijen en insecten meer", zegt boswachter Erik Schram van Staatsbosbeheer.

Sporadisch een droog jaar is niet zo'n probleem, zegt Schram in het AD. ,,Maar jaar na jaar, dan gaat het niet goed. Dan moeten we er echt voor zorgen dat er meer vocht wordt vastgehouden in de bodem, door bijvoorbeeld slootjes te dempen en bomen aan te planten die beter tegen droogte en hitte kunnen." Bioloog Arnold van Vliet deelt de zorgen. ,,Een boom is veerkrachtig, maar de opeenvolging van droge jaren is schadelijk. We hebben sinds de hete zomer van 2018 alleen vorig jaar een adempauze gehad."