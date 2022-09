Braziliaanse visser gered na elf dagen dobberen in vrieskist op zee

Een bijzonder verhaal uit Zuid-Amerika. De Braziliaanse visser Romualdo Macedo Rodrigues heeft een groot deel van augustus overleefd op zee in een vrieskist zonder eten of drinken, nadat zijn houten boot zonk. Hij werd na elf dagen opgepikt door een schip voor de kust van Suriname.

"Ik dacht dat mijn einde nabij was, maar godzijdank gaf God me nog een kans", zegt hij tegen Braziliaanse media. Naast honger, dorst en de hete zon werd hij ook nog eens door haaien gekweld. "Ik dacht dat ze me zouden aanvallen", zegt de schipbreukeling. "Ze omsingelden de vriezer, maar vertrokken."

Op de elfde dag van zijn beproeving werd hij gered nabij de monding van de Surinamerivier. Hij was 450 kilometer afgedreven, flink verzwakt en verbrand door de zon, maar overleefde. De gelovige visser heeft het over een wedergeboorte. "Het was een wonder", zegt Rodrigues. "Ik dacht dat ik het nooit zou kunnen navertellen, maar ik ben er nog."

De man had niet de juiste reispapieren bij zich in de vrieskist, dus werd hij door de Surinaamse politie aangehouden. Na zestien dagen mocht hij weer naar zijn eigen land terug. Met het vliegtuig dit keer.

Hier zijn de beelden van de redding uit de dobberende vrieskist: