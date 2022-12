Ecodesign houtkachels 450 keer zo vervuilend als centrale verwarming op gas

Van gewone houtkachels weten we wel hoe slecht ze zijn voor milieu en gezondheid, maar ook de houtkachels met een Ecodesign-label blijken nog altijd 450 keer zo vervuilend als verwarmen op gas.

Sinds 1 januari van dit jaar gelden Europese emissie-eisen voor nieuwe houtkachels. Om te voldoen aan Ecodesign 2022 moeten ze een rendement hebben van 75 procent of hoger en een uitstoot van fijnstof van minder dan 40 mg/m3.

Schadelijk voor de gezondheid

Een grote stap voorwaarts om het smerige houtstoken aan banden te leggen, maar niet genoeg blijkt nu uit Brits onderzoek onder leiding van zorgprofessor Chris Whitty. De Ecodesign-kachels produceren nog altijd 450 keer zoveel giftige luchtvervuiling als de centrale verwarming op gas. Ter vergelijking: de oude standaardhoutkachels zijn 3700 keer zo vervuilend. Elektrisch verwarmen is het allerschoonst: de uitstoot is nul.

Volgens het rapport sterven er in het Verenigd Koninkrijk 26.000 tot 38.000 mensen per jaar door luchtvervuiling. Dat terwijl de hoeveelheid giftige stoffen in de lucht fors is afgenomen in de afgelopen vijftig jaar, schrijven de onderzoekers. Maar ze stippen ook aan dat er de laatste jaren veel meer duidelijk is geworden over de schadelijkheid ervan. Wetenschappers denken nu dat vieze lucht elk orgaan in het lichaam aantast.

Niet nodig

In het rapport wordt uitgelegd: "Vaste brandstoffen zijn verreweg de meest vervuilende manier om een huis te verwarmen en houtstoken is de laatste jaren steeds populairder geworden. Fijnstof is het gevaarlijkst voor de gezondheid en het fijnstof dat vrijkomt door houtkachels is met een derde toegenomen tussen 2010 en 2020."

De meeste huishoudens die op hout stoken doen dat om esthetische redenen. Het is dus totaal niet nodig om hun huis warm te krijgen. Misschien kunnen ze daarom ook genoegen nemen met een haardvuur op hun tv in plaats van de hele wijk te vergiftigen.