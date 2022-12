Ieren stoken weer turf: ‘Alsof je oliebron in je achtertuin hebt’

Net als wij zoeken onze mede-Europeanen naar manieren om de energiekosten te drukken. In Ierland stappen met name mensen op het platteland over op het verbranden van turf.

Dit jaar zou Ierland voor het eerst serieus zijn moerassen gaan beschermen, die belangrijk zijn voor CO2-opslag, behoud van ecosystemen en watermanagement, maar dat was buiten de hoge energiekosten gerekend, die huishoudens noopt om weer turf te gaan stoken.

Het verbranden van turfblokken, iets wat vroeger ook in Nederland gebeurde is slecht voor het milieu, maar nu de temperaturen dalen kan het Ierse gezinnen duizenden euro's opleveren. Voor een jaar turf stoken betaalt een Ier maar ongeveer 500 euro, terwijl andere vormen van verwarming een veelvoud daarvan kosten.

"Mensen zijn blij dat ze turf hebben. Het is alsof er een oliebron in je achtertuin ligt", zegt parlementariër Michael Fitzmaurice. "Het verzekert je van energie."

Consumenten zitten in de knel, legt onderzoeker van de National University of Ireland, Niall Ó Brolcháin, uit aan The Guardian. "De financiële component is een veel sterkere motivatie dan het redden van de planeet. Mensen ervaren een directe crisis."

Het turf stoken is nooit helemaal verdwenen uit Ierland: 14 procent van de huishoudens doet het weleens en voor 4 procent is het de belangrijkste manier van verwarmen. Maar het gebruik van turf nam dit jaar een grote vlucht. Officiële cijfers zijn er niet, maar naar schatting is het turfgebruik met 30 tot 200 procent toegenomen.

De Ieren krijgen net als wij allerlei compensaties voor hun hoge energierekening, maar sommigen kiezen er toch voor om turf, steenkool of hout te stoken, wat slecht is voor de gezondheid, vanwege de giftige rook die uit de schoorstenen komt.