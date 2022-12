Warmterecords tijdens jaarwisseling: ‘Bijna kortebroekenweer’

Het gaat hard waaien en regenen op oudejaarsdag en de temperatuur kan oplopen tot liefst 17 graden. Het lijkt er dus sterk op dat we het historisch warme 2022 in stijl afsluiten met een warmterecord.

Vorig jaar werd het 15,1 graden op oudjaar, maar dat kan nog gekker, zegt Buienradar-meteoroloog Maurice Middendorp tegen RTL Nieuws: “16 à 17 graden zijn de hoogste temperaturen die we gaan halen, in Limburg. Het gaat regenen en hard waaien. Echt herfstweer.” Hij heeft ook nog tips voor vuurwerkliefhebbers: “Je moet zorgen dat de vuurpijlen niet omvallen.”

Door de harde wind zal het niet mistig zijn, dus je hoeft niet op de tast van A naar B te reizen en grondvuurwerk is prima te zien. Toch is het geen ideaal weer voor een vuurwerkshow: “Regen is sowieso niet heel prettig en zorgt voor veel lage bewolking. Met siervuurwerk is het de vraag wat je daar nog van ziet.”

Ook elders in Europa is het erg warm voor de tijd van het jaar. Terwijl de winter in grote delen van de VS en Japan woest te keer gaat, valt er weinig winterse neerslag in de Europese skigebieden. “Sneeuw is echt een uitdaging momenteel. Als je de jaarwisseling in de sneeuw wilt vieren, moet je echt naar Scandinavië”, aldus Middendorp. “Er ligt wel sneeuw in de Alpen, maar voor echt goed wintersportweer moet je heel hoog zitten.”