Spanje verplicht tabaksproducenten om te betalen voor het opruimen van weggegooide peuken

Sigarettenfabrikanten moeten in Spanje jaarlijks honderden miljoenen euro's ophoesten voor het opruimen van sigarettenpeuken in de natuur. De nieuwe wet is onderdeel van een groot pakket aan natuurbeschermende maatregelen. Zo zijn al zo'n 500 Spaanse stranden rookvrij verklaard.

Hiermee wordt volgens natuurbeheerders een van de grootste vervuilers aangepakt. Uit een Catalaanse studie bleek dat de kosten zo'n 12 tot 21 euro per inwoner worden; een gigantisch bedrag, dat waarschijnlijk gaat worden doorberekend aan de Spaanse roker. Ook verplicht de wet tabaksproducenten om hun klanten beter 'op te voeden' door expliciet uit te leggen hoe rokers hun peuken op de juiste manier weg moeten gooien.

Natuurorganisaties zijn verheugd. Het is erg tijdrovend en duur om sigarettenpeuken uit de natuur te verwijderen. Er zit gif in de filters en het duurt zo'n tien jaar voordat de resten zijn vergaan. Ook in het oppervlaktewater zijn peuken een groot probleem. Er drijven naar schatting zo'n vijf miljard peuken in zee, die niet zelden in de maag van vissen verdwijnen, omdat ze denken dat het voedsel is.