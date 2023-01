Waarom je beter minder sla kunt eten

Sla staat op plek drie van meest gegeten groenten in Nederland, terwijl het niet eens zo erg gezond is en bovendien weinig duurzaam.

Er zitten zeker vezels, vitamines en mineralen in sla, maar veel andere groenten, zoals broccoli, maar ook spinazie bevatten meer gezonde voedingsstoffen. Bovendien weegt sla weinig dus je hebt er een hele berg van nodig, wil het zoden aan de dijk zetten. Een flinke portie weegt zo'n 40 gram. Dan duurt het dus lang voor je aan de 250 gram zit, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente.

Daarnaast is sla bepaald geen duurzame groente. In de winter komt sla uit de Nederlandse kas, wat heel veel energie kost. Het is nog milieuvriendelijker om de sla uit Spanje te halen waar het in een onverwarmde kas groeit. In de zomer eten we de sla van het land, maar dan nog kost het heel veel ruimte en vooral water om een krop sla te telen.

Vaak kopen we sla in voorverpakte zakken. Voorgesneden groenten zijn meestal duurzamer dan wanneer je ze zelf gaat snijden, omdat je minder weggooit en in de zak blijven ze langer houdbaar. Maar voor sla blijft gelden: er is veel water en energie gemoeid met de productie ervan.