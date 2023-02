Concurrentie voor de wolf: de lynx is op weg naar Nederland

De lynx, een middelgrote wilde kat met bakkebaarden en opvallende oren, heeft het erg naar zijn zin in de Duitse en Belgische grensgebieden. Het is een kwestie van tijd tot dit roofdier ook zijn klauwen uitslaat in Nederland.

Lynxen kwamen vroeger veel voor in Nederland en om ons heen, maar zijn door eeuwenlange jacht verdreven naar de randen van Europa. Enkele decennia geleden zijn ze beschermd en opnieuw uitgezet in de Harz en het Pfalzerwald in Duitsland. Ze zijn sindsdien aan het uitbreiden en zijn al eens op 20 kilometer van Winterswijk gespot.

“Dit grote roofdier staat dus aan de poort van Nederland”, zegt Lars Soerink van ARK Natuurontwikkeling tegen Omroep Gelderland. Toch zijn er nog heel wat obstakels, zoals snelwegen en bebouwing voor de katachtige te overwinnen. Hij is wat minder avontuurlijk en schuwer dan de wolf, maar laat zich uiteindelijk niet tegenhouden volgens de natuurdeskundige.

“De Veluwe is groot genoeg met voldoende bos en dieren. Er lopen hier voldoende reeën en zwijnen rond. In de basis is de Veluwe als een van de grootste aaneengesloten bosgebieden van West-Europa potentieel heel geschikt gebied”, zegt Soerink. En dan wordt het knokken om grondgebied met de wolf. “Een lynx zal een wolf doden als ze de kans krijgt. Een andersom ook. Het is de manier van de natuur dat ook grote dieren elkaar in balans houden.”

Toch zullen ze goed naast elkaar kunnen leven, want ze hebben een andere smaak. Wolven eten graag een everzwijn, terwijl lynxen liever reeën, konijnen, hazen, kleine vogels en knaagdieren verorberen.