Franse minister: ‘Frankrijk moet zich voorbereiden op opwarming van +4 graden’

Angstaanjagende woorden van de Franse minister van Ecologische transitie: "Frankrijk moet uit de ontkenningsfase komen en zich voorbereiden op een opwarming van 4 graden Celsius", aldus Christophe Béchu vrijdag.

"Des te beter als we de 4 graden niet halen, maar ons er niet op voorbereiden betekent dat we onze medeburgers, onze landbouwers en onze economische activiteiten blootstellen aan risico's zonder hen de middelen te geven om ermee om te gaan", zei hij op radiozender Europe 1.

De Franse strategie om de klimaatcrisis het hoofd te bieden is gebaseerd op twee scenario's. Het slechtste scenario gaat uit van een opwarming van 4 graden ten opzichte van voor de industrialisatie.

"Als we ons hieraan willen aanpassen, moeten we uit de ontkenningsfase komen", aldus Béchu. "We moeten investeren in materialen die ons in staat stellen die temperaturen te weerstaan, wat betekent dat we moeten nadenken over onder meer de organisatie van openbare diensten, waterwetten, bescherming van de biodiversiteit, de bodem en verzekeringsregels."