Drie ontsnapte stokstaartjes zetten ‘s-Gravenzande op zijn kop

Al twee weken lang zijn drie stokstaartjes zoek in het Zuid-Hollandse 's-Gravenzande. Zijn ze de duinen ingedoken? Hebben ze de warmte opgezocht in een Westlandse kas? Staan ze op de uitkijk in de velden rondom het dorp? De animatiereeks Madagascar is er niks bij.

Ze glipten enkele weken geleden hun buitenverblijf uit en sindsdien zijn de drie makkers spoorloos. Nadat ze ontsnapten uit de tuin bleven ze eerst nog wat rondom het huis hangen, maar ze worden de afgelopen dagen overal in en rond het dorp gespot. Vangen blijkt echter nog niet zo eenvoudig.

Brandweer, politie en inwoners hebben moeite met de rappe diertjes. “We zijn onlangs weer een volle dag met drie man bezig geweest, maar ze zijn zó snel. Steeds als we aankomen waar de stokstaartjes zijn gezien, zijn ze alweer weg”, legt eigenaar van de stokstaartjes Jan Knoppert uit bij Omroep West.

Hij zegt het olijke trio enorm te missen en vreest dat ze 'het dorpse leven' niet aankunnen. Mochten ze weer herenigd worden met de Westlandse tuinder, dan lijkt hun vrijheid voorgoed voorbij. Hij belooft een nog beter hok te bouwen, zodat ze niet wéér ontsnappen.