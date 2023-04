Beer doodt 26-jarige jogger in Italië

In de Noord-Italiaanse provincie Trentino is een jogger gedood door een beer. De autoriteiten zeiden vrijdag dat dit het eerste dodelijke incident was met een beer in de moderne geschiedenis van het land. Het verminkte lichaam van de 26-jarige werd donderdagavond gevonden in de gemeente Caldes.

Volgens onderzoekers bleek uit een autopsie op vrijdag dat de jongeman was gedood door een beer. Met behulp van zijn DNA-sporen moet het dier worden geïdentificeerd en neergeschoten.

In maart werd een man in de buurt aangevallen door een beer. Populair bij wandelaars en toeristen, de Val di Sole ligt in de Italiaanse Alpen ten noorden van het Gardameer. Er leven nu ongeveer honderd beren in het wild - ze werden tussen 1996 en 2004 hervestigd als onderdeel van het EU-project "Life Ursus". Volgens de lokale autoriteiten was er een populatie van slechts 50 beren gepland.