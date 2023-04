Een winterdip in april? “Er zijn drie types die elk verschillend reageren op slecht weer”

Het wil nog niet echt vlotten met het mooie lenteweer dit jaar. Komende week komt het kwik op sommige dagen niet boven de 10 graden uit en kan het aan de grond zelfs licht gaan vriezen. Al dat druilerige weer heeft zijn fysieke en mentale weerslag op een groot deel van de bevolking.

De Duitse biometeoroloog Andreas Matzarakis (63) doet onderzoek naar de invloed van weer en weersverandering op mensen. “Eigenlijk zitten we in de overgang tussen winter en lente en dit jaar laat de lente in Europa lang op zich wachten. Dat heeft een directe invloed op hoe we ons voelen.”

“Het weer heeft een invloed op ons welzijn en we onderscheiden drie types. De eerste categorie mensen reageert negatief op alle vormen van slecht weer en klaagt en zaagt. Regent het? Dan is dat sowieso slecht. Veel wind? Neen, dat voelt evenmin goed. Is het koud? Ik zal maar gauw een jas aantrekken.”

“De tweede groep heeft het niet moeilijk met het weer an sich, maar wel met weersveranderingen. En dat is vaak ook fysiek. Zo kan iemand die vaker last heeft van hoofdpijn plots een opstoot van hoofdpijn krijgen. Dat is dan bij slechter weer, want als het zonnig en zacht is, nemen die klachten opnieuw af. Dat weten we allemaal aan de hand van uitgebreide bevragingen, maar er zijn ook al klinische en statistische studies rond gebeurd. Wist je dat mensen vaker met problemen met de bloedsomloop naar de huisarts gaan bij slecht weer?” zegt Matzarakis tegen HLN.

“De derde categorie wordt gevormd door mensen die lijden aan een onderliggende aandoening, een operatie hebben gehad of bijvoorbeeld een breuk hebben die nog niet volledig genezen is. Als je opa zegt dat hij het aan zijn gammele knie voelt dat het weer zal omslaan, dan wil dat zeggen dat hij daar heel gevoelig voor is, maar heeft dat ook te maken met zijn chronische reuma. De invloed van het weer op je gezondheid zegt niets over een ziekte, maar kan bestaande kwalen en symptomen wel verbeteren of verergeren.”

Uit Japans onderzoek blijkt dat een snel veranderende luchtdruk, wat zo'n twintig keer per jaar voorkomt, een aanval van migraine kan uitlokken. “Mensen die zich makkelijk aanpassen aan nieuwe weersomstandigheden zullen er geen last van hebben, maar wie een gezondheidsprobleem heeft, kan een plotse verandering minder goed verwerken. Wanneer die verandering snel gaat - we spreken over seconden - dan raakt het lichaam geïrriteerd en functioneert het niet meer optimaal. Zoiets komt voor in extreme omstandigheden, ik denk in de eerste plaats aan hittegolven.”

Wat kun je doen als je in één van de drie bovenstaande groepen valt en dus gevoelig bent voor de grillen van het weer? “Frisse lucht en in beweging blijven, zijn uitstekende wapens. Eigenlijk kun je je lichaam trainen om ermee om te gaan. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Voor wie echte gezondheidsproblemen ervaart, zal een uurtje beweging niet veel uitmaken, maar kan medicatie wel het verschil maken. Ik raad die mensen wel aan om zich door een arts te laten begeleiden”, adviseert de Duitse biometeoroloog.