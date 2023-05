Last van mollen? “Er is maar één manier om nooit molshopen in je gazon te hebben”

Het is voorjaar en dat betekent, als je pech hebt, actieve mollen en opduikende molshopen in je mooie gazonnetje. Behalve de ontsierende bulten valt er niks slechts over ze te zeggen. Hoe weer je deze onschuldige dieren zonder ze te doden? Tuinexpert Laurence Machiels legt het uit.

Een mol is een carnivoor, hij knaagt niet aan wortels of groenten en brengt geen schade toe aan planten. Wel jaagt hij op plaagdieren, zoals emelten, engerlingen en ritnaalden, die planten en gazonwortels aantasten. 90 procent van het dieet van een mol bestaat uit regenwormen; boven de grond eten mollen ook slakken. Hun mollengangen helpen zelfs de bodem te draineren bij overvloedige regenval.

Mollennetten

Er is maar één manier om zeker te weten dat er geen molshopen in je gazon opduiken, en dat is door mollennetten rond en onder je gazon te installeren. De mol kan onmogelijk door de maximaal twee centimeter brede mazen heen kruipen en zoekt daarom ongetwijfeld groenere velden. Dit gebeurt veel in Duitsland, waar de mol een beschermd dier is.

Heb je al last van mollen? Dwing hem dan tot verhuizing door geurbolletjes in de gangen te stoppen. Werk systematisch van je huis naar de buitengrenzen toe. Weet wel dat hij waarschijnlijk naar het gazon van de buren verhuist.

Met veel geduld is een mol te vangen met een spade. Maak eerst alle hopen open en ga dan op wacht staan. Mollen zijn vooral actief rond 08.00 uur, 13.00 uur en tussen 18.00 en 19.00 uur. Als je een hoop ziet bewegen, schep dan diep in de hoop de mol op. Gebruik sterke handschoenen en houd hem bij zijn voorpoten vast, een bange mol kan flink bijten. Zet het dier enkele kilometers verder weer uit, een mol heeft een sterk oriëntatievermogen en vindt anders zijn oude vertrouwde plekje snel weer terug.