Sjoemelstallen: technische innovaties tegen stikstofuitstoot werken slechter dan gedacht

Duizenden veehouders stoten meer stikstof uit dan toegestaan, omdat hun technische apparatuur niet werkt als beloofd. Vooral de werking van 'emissiearme' stalvloeren valt vies tegen, blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR).

De uitkomsten zijn een klap in het gezicht van de agrarische sector en landbouwminister Piet Adema (CU), die vol inzetten op technische innovaties om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren. Het kabinet reserveerde 1,2 miljard euro binnen het stikstoffonds voor dit soort oplossingen.

De onderzoekers keken naar veertig vrij nieuwe apparaten, zoals stalvloeren (om urine en mest te scheiden) en mestbanden (om de mest te drogen). Vooral de stalvloeren moeten het ontgelden in het rapport. Er is geen enkel bewijs gevonden dat ze de stikstofuitstoot verminderen.

In de praktijk volgen boeren de handleiding van de apparatuur niet goed genoeg, omdat dit extra tijd en geld kost. Spleten in de stalvloeren raken snel verstopt, waardoor mest en urine toch mengen en meer stikstof vrijkomt. Pluimveehouders zetten ventilatoren die mest moeten drogen soms niet aan om geld te besparen. Ook is er vanuit overheidsinstanties nauwelijks controle op het gebruik van de apparaten.

De onderzochte apparatuur doet in de helft van de gevallen niet wat wordt beloofd. De uitstoot van pluimveehouders en varkensboeren blijkt 25 tot 50 procent meer dan verwacht, schrijven de wetenschappers. Veel boeren die de dure, nieuwe stalsystemen installeerden, zijn nu bang dat de provincie hen gaat dwingen om in te krimpen vanwege de hogere stikstofuitstoot.