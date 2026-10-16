Trump zelf beval inperken satellietnetwerk Oekraïne

Het was het Witte Huis dat opdracht heeft gegeven om het Amerikaanse satellietnetwerk dat de Oekraïense krijgsmacht gebruikt, af te knijpen, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De beperkingen voor het Starshield-netwerk eerder deze week brachten Oekraïense militairen volgens Kyiv acuut in het nauw.

Volgens "twee Amerikaanse functionarissen en een westerse" kreeg het Amerikaanse ministerie van Defensie bevel van het Witte Huis om Starshield-verkeer voor Oekraïne te vertragen. Het Pentagon bezit en bestuurt dat militaire onderdeel van Starlink, zei Starlink-eigenaar Elon Musk woensdag. "En uiteindelijk de president van de Verenigde Staten", zei Musk erbij. Van wie in het Witte Huis de opdracht precies kwam, laten Reuters' bronnen in het midden.

President Donald Trump toont zich de laatste dagen weer boos op Oekraïne, dat volgens hem met aanvallen op Rusland de brandstofprijzen opjaagt. Maar volgens een hoge bron in het Witte Huis kwam het bevel niet van Trump.