Tikt of borrelt je verwarming nu hij weer aanstaat? Dan zit er waarschijnlijk lucht in

Meta-description: Tikkende radiatoren of een koude bovenkant? Zo ontlucht je, zo controleer je de waterdruk en dan bel je toch een monteur.

De verwarming gaat weer aan en meteen begint het concert. Getik in de leidingen, geborrel in de radiator, een bovenkant die koud blijft terwijl de onderkant warm wordt.

De ketel is dan niet het eerste waar je naar hoeft te kijken. Grote kans dat er lucht in de installatie zit. Dat los je meestal zelf op.

Waarom lucht geld kost

Door lucht in het systeem stroomt het warme water niet goed rond. De ketel moet harder werken voor dezelfde warmte, en dat merk je aan je gasverbruik.

Er zijn nog meer signalen. Een kamer wordt maar langzaam warm, of een radiator is onderin warm en blijft bovenin koud.

Een radiator die bovenin koud blijft, kost wel gas, maar verwarmt je kamer niet.

Zo ontlucht je

Je hebt een ontluchtingssleutel nodig en een doek om water op te vangen. Handschoenen zijn geen overbodige luxe, want het water kan heet zijn.

Zet de verwarming een minuut of tien aan, zodat de lucht zich bij de ventielen verzamelt.

Zet daarna de thermostaat laag en wacht tot de ketel uit is.

Draai het ontluchtingsventiel van de radiator voorzichtig open. Hoor je gesis, dan ontsnapt er lucht.

Draai het ventiel dicht zodra er alleen nog water uitkomt.

Over de volgorde zijn de adviezen het niet eens. Het ene advies zegt dat je boven begint, het andere dat je begint bij de laagste radiator. Volg bij twijfel de handleiding en sla geen radiator over.

Kijk daarna op de meter

Bij het ontluchten loopt er water uit het systeem, en dan daalt de druk. Kijk daarom altijd op de drukmeter of het display van de ketel.

Als de installatie koud is, hoort de druk bij de meeste ketels tussen 1,5 en 2 bar te staan. De juiste waarde voor jouw ketel staat in de handleiding.

Onder de 1,5 bar pompt de installatie het water niet goed rond, en onder de 1 bar kan de pomp kapotgaan. Te hoog is ook niet goed: boven de 2 bar slijt de pomp sneller. Laat dan via een ontluchtingsventiel wat water weglopen.

Wie ontlucht, laat ook water weglopen. Kijk daarom altijd even op de meter.

Bijvullen in vier stappen

Zet de ketel uit en laat hem een halfuur afkoelen.

Vul de slang eerst met water, zodat er geen lucht de ketel in gaat.

Sluit de slang aan op het vulpunt van de ketel en draai de kranen open.

Draai ze dicht zodra de meter op 2 bar staat, of op de waarde uit je handleiding.

Met het verse water komt vaak weer wat lucht mee. Ontlucht daarom na het bijvullen nog een keer. Kijk na een halfuur of de druk tussen 1,5 en 2 bar blijft.

Wanneer bel je een monteur?

Moet je steeds opnieuw bijvullen? Veel drukverlies kan wijzen op een lekkende leiding, en dat is werk voor een installateur. Kies een bedrijf met een CO-vrij-certificaat, want dat is verplicht voor wie aan een cv-ketel sleutelt.

Een oudere installatie ontlucht je het best een paar keer per jaar. De waterdruk kijk je ook een paar keer per jaar na, te beginnen bij de start van het stookseizoen.

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