Het is de eerste koude ochtend, de radiatoren blijven koud en de monteur zegt dat je ketel op is. Dan mag je gewoon een nieuwe cv-ketel laten ophangen. Of dat ook verstandig is, is een andere vraag. Het antwoord hangt vooral af van hoe oud je ketel nu is.

Het kabinet wil dat een slimme hybride warmtepomp vanaf 2029 de standaard wordt als je je cv-ketel vervangt. Wat dat kost en voor welke woningen het niet geldt, lees je in ons stuk Is je cv-ketel tien jaar of ouder? Vanaf 2029 kost vervangen al snel €6.000 in plaats van €2.000, behalve in deze woningen . Huiskalender heeft op 14 oktober uitgezocht wat het plan betekent voor een ketel van 8, 12 of 16 jaar oud. Daaruit blijkt dat de leeftijd van je ketel bepaalt of de nieuwe regel je straks raakt.

Tot 2029 mag een losse ketel nog

Er is nog niets verplicht. Volgens Huiskalender is het plan een voornemen en nog geen regel. De Kamerbrief van 7 oktober noemt 2029 de vroegst haalbare datum. Het kabinet wil daarvoor de efficiëntie-eis voor verwarming in het Besluit bouwwerken leefomgeving aanscherpen. Een hybride of volledig elektrische warmtepomp voldoet daaraan, een losse nieuwe cv-ketel straks niet meer.

Een ketel die er al hangt, mag blijven hangen: de regel gaat pas in op het moment dat je vervangt. Op het tijdpad dat Huiskalender uit de Kamerbrief haalt, staat begin 2027 eerst een onderzoek naar de vraag in welke huizen een hybride zich terugverdient. In de zomer en het najaar van 2027 volgen een consultatie en de behandeling in het parlement. De wijziging moet medio 2028 gepubliceerd worden.

De leeftijd van je ketel is de sleutel

Een cv-ketel gaat volgens Huiskalender gemiddeld een jaar of 15 mee. Hoe ouder je ketel nu is, hoe groter de kans dat je hem nog vóór 2029 vervangt. In dat geval geldt de nieuwe regel nog niet. Per leeftijd ziet dat er zo uit:

Ketel van 8 jaar: die vervang je waarschijnlijk pas na 2029. Grote kans dus dat je met de nieuwe standaard te maken krijgt.

die vervang je waarschijnlijk pas na 2029. Grote kans dus dat je met de nieuwe standaard te maken krijgt. Ketel van 12 jaar: de vervanging valt naar verwachting precies rond de invoerdatum. Of je eronder valt, hangt af van het moment waarop hij het begeeft.

de vervanging valt naar verwachting precies rond de invoerdatum. Of je eronder valt, hangt af van het moment waarop hij het begeeft. Ketel van 16 jaar: die is al over het gemiddelde heen. Gaat hij vóór 2029 kapot, dan mag je volgens de huidige plannen nog een losse cv-ketel nemen.

Niet de regel zelf, maar de leeftijd van je ketel bepaalt wat je straks betaalt.

Het verschil is €4.075

Een losse cv-ketel kost volgens Milieu Centraal gemiddeld €2.100, inclusief installatie. Een hybride warmtepomp met een nieuwe ketel erbij kost volgens dezelfde organisatie zo'n €8.300. Energievergelijk rekende rond 10 oktober uit wat de verplichting je extra kost. Dat is de warmtepomp: na de ISDE-subsidie van €2.125 zo'n €4.075.

Daar staat een lagere gasrekening tegenover. Energievergelijk gaat ervan uit dat een hybride warmtepomp zo'n 15 jaar meegaat. Verbruik je gemiddeld 900 m³ gas, dan hou je daarna ongeveer €1.800 over. Bij 600 m³ verdien je hem volgens de site waarschijnlijk nooit terug.

Bij 12 jaar of ouder kun je nu al gaan nadenken

Juist bij een ketel van 12 jaar is het verleidelijk om bij de eerste storing snel nog een losse ketel te nemen. Milieu Centraal adviseert iets anders. Is je cv-ketel 12 jaar of ouder, denk dan nu alvast na over de volgende ketel mét hybride warmtepomp. Moet er een nieuwe ketel komen, neem er dan meteen een hybride bij. Is de warmtepomp niet direct leverbaar? Vraag de installateur dan om de aansluiting alvast voor te bereiden.

Wie veel gas stookt, haalt de meerprijs volgens de rekensom van Energievergelijk terug. Met een losse ketel ontloop je dan wel de €4.075, maar je gasrekening blijft even hoog.

Vervang geen werkende ketel om de regel voor te zijn

Huiskalender is daar duidelijk over: een werkende ketel eerder vervangen om de regel voor te zijn, is niet automatisch slim. Je betaalt dan gemiddeld €2.100 voor een ketel die jaren te vroeg komt. Omdat de regel pas bij vervanging geldt, hoeft er volgens het kabinet ook geen goed apparaat weggegooid te worden.

Over reparaties staat volgens Huiskalender niets apart in de Kamerbrief. Onderhoud blijft volgens Milieu Centraal zinvol, omdat het storingen voorkomt en belangrijk is voor je veiligheid. Een elektrische cv-ketel is geen uitweg: Milieu Centraal raadt die af omdat hij veel stroom gebruikt. Woon je in een appartementsgebouw of monument, of wordt je woning binnenkort aangesloten op een warmtenet? Dan geldt de regel volgens de Kamerbrief in elk geval niet.

Een werkende ketel vervangen om 2029 voor te zijn, betekent gemiddeld €2.100 te vroeg uitgeven.

Wat je nu kunt doen

Zoek uit in welk jaar je ketel geplaatst is. Dan weet je in welke van de drie situaties je zit.

Laat je ketel gewoon onderhouden. Dat voorkomt storingen en is belangrijk voor je veiligheid.

Is je ketel 12 jaar of ouder? Verdiep je nu al in een hybride, dan hoef je niet midden in de kou te beslissen.

Kijk op je jaarafrekening hoeveel gas je verbruikt. Rond de 900 m³ verdien je een hybride volgens Energievergelijk terug, rond de 600 m³ waarschijnlijk niet.

Heb je het geld niet op de bank? Lees dan Geen €6.000 op de bank voor de hybride warmtepomp van 2029? Zo betaal je hem per maand, en dit levert hij op.

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