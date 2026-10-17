ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Zverev mist finale in Shanghai

Sport
door anp
anp171026076 1
Volg ons op Google Nieuws
SHANGHAI (ANP) - Tennisser Alexander Zverev is in de halve finales van het masterstoernooi van Shanghai uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Duitser ging in drie sets onderuit tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, de nummer 25 van de plaatsingslijst: 7-5 4-6 3-6.
Zverev, momenteel de nummer 2 van de wereld, weet sinds de uitschakeling van de Spanjaard Carlos Alcaraz in Shanghai van eerder deze week, dat hij het jaar gaat afsluiten als wereldranglijstaanvoerder. Jannik Sinner, de huidige mondiale nummer 1 uit Italië, komt dit seizoen niet meer in actie vanwege een blessure.
Tegen Davidovich Fokina won Zverev de eerste set dankzij een late break en kwam zo nog op voorsprong. In de tweede set leverde de 29-jarige Duitser zijn opslagbeurt zelf in de tiende game in, waardoor de stand gelijk werd. In de beslissende derde set forceerde de Spanjaard een vroege break, waarna hij zijn derde matchpoint benutte.
In de finale neemt Davidovich Fokina het op tegen zijn landgenoot Rafael Jódar of de Rus Daniil Medvedev.
loading

POPULAIR NIEUWS

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

VVD wil nieuwe huizen weer aan het gas, maar voor jouw oude cv-ketel blijft de hybride warmtepomp in 2029 de norm

shutterstock_2702903247

De VVD wil de Lelylijn betalen van jouw pensioen

550x534

Wat Japanse mannen met hun tepels doen om vrouwen te versieren

ff115a41-9d14-4d62-9402-34a781dc43f5

Dit zijn de gevaarlijkste landen ter wereld

16Daily-PopeTrump-articleLarge

Zieke Paus belt in ziekenhuis met Poetin om hulp te vragen voor Olesjky

herten in japan dood na eten plastic1562752582

Gezin van vier naar de Hoge Veluwe? Dat kost ruim €51 aan de poort, terwijl deze Veluwse bossen gewoon gratis zijn

Loading