Zwarte Britten snappen precies waarom Meghan Markle weg wil

Zwarte Engelsen weten precies hoe het is om niet blank te zijn in Engeland. Als de media meer aandacht zouden schenken aan wat de gekleurde Engelsen iedere dag meemaken zou de aankondiging van Meghan en Harry misschien minder verrassend zijn geweest. Met een nieuwe premier die regelmatig openlijk racistisch is, een Brexit-project dat is gestut op de wens gekleurde mensen buiten de deur te houden en aanzwellend nationalisme, is het voor niet blanken geen pretje in Engeland. Dat schrijft Afua Hirsch, die een boek schreef over Engels racisme.

Ze schrijft dat Meghan vanaf het begin door de Engelse tabloids is weggezet als ‘anders’, ‘exotisch. Weinigen gingen zover als de BBC-verslaggever die Archie, de zoon van het stel, vergeleek met een aap, maar ze kon niks goed doen. Er was een constante stroom van negatieve aandacht bij alles wat Meghan deed. En het valt niet te bewijzen dat het racistisch was, schrijft Hirsch, maar wat was het anders. “Haar behandeling heeft bewezen wat velen van ons altijd hebben geweten: het maakt niet uit hoe mooi je bent, met wie je trouwt, welke paleizen je hebt, liefdadigheidsinstellingen die je steunt, hoe trouw je bent, hoeveel geld je verzamelt of welke goede daden je uitvoert, in deze samenleving zal racisme je steeds volgen.”

“De ervaring van Meghan herinnert ons er aan dat we miljoenen lichtjaren verwijderd zijn van een post-raciaal Groot-Brittannië.”