Opwinding op twitter vanwege homo’s in Artis

Artis is trending op twitter. Niet omdat het park steeds mooier wordt, of omdat er een jonge zeeleeuw is geboren, maar omdat er een wandeling langs homo-dieren is. In Artis werken biologen en die weten dat niet alleen mensen, maar ook andere dieren homo kunnen zijn. "Homoseksueel gedrag is bijvoorbeeld al bij meer dan 1.500 soorten vogels en zoogdieren waargenomen, waaronder bij olifanten, gorilla’s, pinguïns, leeuwen en gieren. "

"Aristoteles zag ruim 2.300 jaar geleden al homoseksueel gedrag in het dierenrijk. In die tijd een normaal onderwerp. Tegenwoordig zijn andere seksuele voorkeuren en genderidentiteiten op veel plaatsen echter taboe. Onderzoek in een Afrikaans natuurreservaat liet zien dat 94% van de giraffeparingen tussen mannetjes plaatsvond, maar dit werd slechts gezien als een vorm van ritueel vechten. Gelukkig wordt het onderwerp in de wetenschap steeds toegankelijker. Geslacht en seksueel gedrag in de natuur is namelijk extreem divers. Homoseksuele stellen, biseksuele trio’s, en soorten die van geslacht wisselen zijn heel normaal. Zo ook in ARTIS."

Maar ja. Dat vinden sommige twitteraars toch moeilijk te rijmen met hun eigen overtuigingen.

Erwin Versteeg, Slaghoedje en Jet zijn bijvoorbeeld helemaal de war. Ze vermoeden dat Kaag en Halsema er achter zitten:

Hoe diep moeten we zinken. Het gezin ontmanteld, allerlei vreemde samenlevingsvormen, echtscheiding een administratieve handeling, kinderen genderneutraal opvoeden waardoor ze producten worden zonder persoonlijkheid, in Artis langs transgender, homofiele en travestiete dieren. pic.twitter.com/tBvoe6eyT5 — Erwin Versteeg (@egversteeg) July 8, 2022