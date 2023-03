  Waarom Rutte-4 moet vallen

Vanaf het begin van Rutte-4 hing er een geur van onrechtmatigheid rond het kabinet en vooral rond de premier. Tijdens de formatie werd hij bewijsbaar betrapt op liegen, al wijt de premier zijn gebrekkige omgang met de waarheid zelf steeds aan geheugenproblemen.

Vanwege de 'bestuurbaarheid' van het land besloten CDA, D66 en CU toch maar met de liegende VVD-voorman in zee te gaan. Maar bestuurt heeft het kabinet sindsdien amper. Het schuift vooral problemen naar voren.

De verkiezing van woensdag bewijst dat de meeste Nederlanders het kabinet kwijt willen en zeker Rutte kwijt willen. Staatsrechtelijk telt dat niet. De verkiezingen waren immers niet voor de Tweede Kamer. Maar dat is een te technisch argument. Dit kabinet kan nu zeker niets meer voor elkaar krijgen en is door te blijven vergroten Rutte en zijn ploeg het wantrouwen van veel Nederlanders in de politiek. Voor het grotere belang moeten ze snel opstappen, zodat er een nieuw start kan worden gemaakt. Zonder Rutte

Dit is een opinie van de Welingelichte Kringen Redactie