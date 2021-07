Hypotheek in trek bij jonge kopers en 57-plussers

Ten tijde van de kredietcrisis, kwamen veel mensen in financiële problemen. Omdat ze hun baan kwijtraakten, maar vervolgens nog meer omdat hun huis onder water stond. Om dit in de toekomst te voorkomen heeft de overheid de aflossingsvrije hypotheek minder aantrekkelijk gemaakt. Enkel de rente van annuïtaire en lineaire hypotheken mocht nog afgetrokken worden bij de inkomstenbelasting. Enige jaren werd daarom ook minder vaak gekozen voor de aflossingsvrije hypotheek. De populariteit ervan is nu echter weer groeiende, vooral bij jonge kopers en 57-plussers. Waarom? Dat lees je hieronder.

Bij een annuïtaire of lineaire hypotheek betaal je maandelijks een bedrag aan aflossing, én aan rente. Bij een aflossingsvrije hypotheek ligt dat anders. Hierbij betaal je maandelijkse alleen hypotheekrente. Dit heeft een aantal voordelen. Zo zijn de maandlasten lager, is in sommige gevallen de maximale hypotheek hoger en ben je flexibeler omdat je vermogen niet in stenen vastzit. Dit type hypotheek heeft echter ook nadelen. Zo loop je risico op een restschuld omdat je zelf verantwoordelijk bent voor een herfinanciering of aflossing aan het einde van de hypotheek. Daarnaast profiteer je zoals gezegd minder van de mogelijke aftrek van de hypotheekrente.

Bij steeds meer mensen wegen de nadelen van een aflossingsvrije hypotheek niet meer op tegen de voordelen. Uit cijfers van het Hypotheken Data Netwerk is gebleken dat in het eerste kwartaal van 2021 het aandeel aflossingsvrije hypotheken steeg tot bijna veertig procent. De reden hiervoor?

Waarom jonge kopers kiezen voor aflossingsvrij

Ten eerste is aflossingsvrije steeds populairder onder jongere kopers. Om in de verhitte woningmarkt in aanmerking te kunnen komen voor een woning moeten ze hun maximale hypotheek benutten. Hoewel er dan niet geprofiteerd kan worden van de maximale renteaftrek, hebben ze toch lage maandlasten.

Hypotheken mogen bij veel banken en onder NHG maximaal vijftig procent van de woningwaarde aflossingsvrij gefinancierd worden. Van aflossingsvrije hypotheken die voor 1 januari 2013 zijn afgesloten, mag de rente nog maximaal dertig jaar worden afgetrokken. Bij nieuwere hypotheken is de rente van het aflossingsvrije deel niet meer fiscaal aftrekbaar. Het belastingvoordeel hiervan is momenteel echter beperkt, vanwege de lage hypotheekrente. Is het in jouw situatie ook nodig een gedeelte van de woning aflossingsvrij te financieren? Laat je dan goed adviseren over je hypotheek nu en in de toekomst. Zo verklein je het risico op een restschuld.

Waarom 57-plussers kiezen voor aflossingsvrij

Aflossingsvrije hypotheken worden ook weer steeds populairder onder 57-plussers. Zij hebben veel baat hierbij, aangezien hypotheekverstrekkers al tien jaar voor de AOW-datum rekening gaan houden met het (lagere) pensioeninkomen. Hierboven was al genoemd dat de maandlasten aanzienlijk dalen. Een aflossingsvrije hypotheek met lagere maandlasten past vaak wel nog bij een bepaald pensioeninkomen. Dit maakt het bovendien mogelijk overwaarde op te nemen, tegen een minimale impact op de maanlasten.

Conclusie

Een aflossingsvrije hypotheek kan nodig zijn, of momenteel voordeliger zijn. Zorg er echter wel voor dat je aflossingsvrije hypotheek toekomstbestendig is. Zo voorkom je dat je een van de 78.000 huishoudens wordt die volgens de AFM in de problemen komen aan het einde van de looptijd.