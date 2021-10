Plant samen met Hubo een boom in het Hubo Bos

Ben je op zoek naar bouwmaterialen? Van reparaties in je huis tot in je tuin, doe-het-zelfketen Hubo is de plek waar je moet zijn. De specialist heeft al meer dan 50 jaar ervaring in het vakgebied en de menselijke aanpak staat bij het bedrijf voorop. Voor Hubo is het dan ook belangrijk om iets terug te geven aan de wereld. Het bedrijf verkoopt dan ook enkel duurzaam geproduceerd hout. Hubo ging een stapje verder, het bedrijf lanceerde namelijk onlangs de succesvolle campagne “Hubo Bos”.

Het behoud van bossen

Het behoud van bossen is vandaag de dag belangrijker dan ooit. De bomen zijn namelijk de longen van de aarde. Bomen reinigen de lucht, filteren het water en geeft meer dan 80% van de wereldwijde biodiversiteit voldoende leefruimte. Hubo investeert daarom in de vergroening van het natuurgebied in Boxtel, genaamd Het Groene Woud én het tropisch regenwoud in Costa Rica, genaamd Turrubares Region. Hubo heeft de campagne ‘Hubo Bos’ gelanceerd om bij te dragen het wereldwijd behoud van bossen. In slechts 7 weken werd het doel van 2.500 bomen al behaald.

Samenwerking stichting Trees for All

De campagne Hubo Bos is in samenwerking met de Nederlandse stichting Trees for All. Er verdwijnen wereldwijd zo’n 3,5 miljard bomen per jaar. Dit is erg gevaarlijk, omdat alle mensen en dieren op deze aarde bomen nodig hebben om te kunnen blijven leven. De stichting Trees for All plant daarom al meer dan twintig jaar wereldwijd bomen. Daarnaast helpt deze stichting diverse organisaties concreet invulling te geven aan duurzaamheid. Trees for All is de meest ervaren aanbieder in Nederland van CO2-compensatie.

In ’no time’ 2.500 bomen

Meedoen met deze campagne kan helaas niet meer. In slechts 7 weken tijd werd het doel van 2.500 bomen namelijk al behaald. Klanten konden meedoen door 300 punten van hun klantenpas te doneren. Hubo voegde aan elke donatie nog eens €3,- toe. Precies genoeg om vervolgens één boom te kunnen planten. Marije Kabel en Astrid Horst, marketingmedewerkers bij Hubo: “Zelf vonden we deze campagne fantastisch, maar het is altijd afwachten hoe de consument het oppakt. Dat het zo rap zou gaan hadden we niet voor mogelijk kunnen houden.”

Wall of Fame

Alle donateurs kregen van Hubo een uniek certificaat. Op dit certificaat vond je een code waarmee je je kon vereeuwigen op de Wall of Fame. Dit is een digitaal podium waar alle donateurs terug te vinden zijn die mee hebben geholpen aan het Hubo Bos. Bij het certificaat ontving je ook groeipapier. Dit gerecyclede papier bevat zaadjes waarmee je een plant in je tuin of pot kunt planten. Zo kon je niet alleen een prachtige boom in Brabant of het regenwoud in Costa Rica planten, maar ook in je eigen achtertuin of balkon!