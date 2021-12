Gasprijs stijgt opnieuw flink, onder meer door lage temperaturen

Aan het begin van oktober 2021 bereikte de prijs van gas een hoogtepunt: 116 euro. Gelukkig was de oktobermaand redelijk zacht, wat ervoor zorgde dat de gasprijs weer wat daalde en tot bedaren kwam. Helaas heeft de actuele gasprijs alweer het niveau van meer dan 100 euro per megawattuur gehaald op de Europese handelsmarkt. Inmiddels zijn deze extreem hoge gasprijzen gelukkig ingecalculeerd in de tarieven die de consumenten moeten betalen aan de leveranciers, wat eerder nog niet het geval was. Is je contract bijna afgelopen? Je zult dan schrikken als je gebruik maakt van gas en energie vergelijken. De kans is namelijk zeer groot dat je ineens veel meer moet gaan betalen voor je nieuwe contract.

Dit komt doordat de handelsprijs voor gas aan het begin van oktober 2021 abrupt veel omhoog ging, wat redelijk onverwachts was. Inmiddels is er dus sprake van een hoger prijsniveau, waar de markt zich al op aangepast heeft. Na oktober daalde de gasprijs weer erg, maar ondertussen is er opnieuw sprake van een stijging. De redenen achter deze verhoging van de gasprijs zijn gedeeltelijk dezelfde als zo’n twee maanden geleden. Zo wordt er nog steeds onderhoud gepleegd aan de gasinstallaties, terwijl de voorraden van gas ook nog eens laag zijn. Nu wordt het ook nog eens kouder, wat direct van invloed is op de gasprijzen.

Maar dat is nog niet alles. De CO2-rechten worden namelijk ook steeds duurder, de prijzen hiervan zijn de laatste tijden sterk opgelopen. Dit speelt ook een rol in de stijgende gasprijzen. Mogelijk vraag je je af wat CO2-rechten zijn. Dit moet ingekocht worden door ondernemingen die bijvoorbeeld kolen stoken. Is de prijs voor CO2-rechten hoog? De bedrijven die eerder met kool stookten zullen nu eerder ervoor kiezen om gas te stoken aangezien dit goedkoper zou kunnen zijn. Helaas heeft dit een negatieve impact op de gasprijs aangezien dit erdoor oploopt, net zoals de vraag naar gas.

Inmiddels zijn er al diverse redenen opgenoemd voor de nieuwe stijging van de gasprijs, maar we zijn er nog niet. Er heersen op het moment namelijk zogenoemde geopolitieke spanning rond Rusland en laat dit land nou net een zeer grote leverancier van gas zijn. Dit zorgt eveneens voor het opdrijven van de gasprijs. Het koudere weer komt hier nu dus bij. Als het maar 1 graad kouder wordt in Europa, wordt dat direct gemerkt in het gasverbruik. In de winter verbruiken we logischerwijs dus een stuk meer gas dan in de zomer.

Ook het coronavirus heeft nog altijd een invloed op de gasprijs. Her en der in Europa gelden er nu weer nieuwe lockdowns, waaronder in Nederland. Dit heeft natuurlijk te maken met de omikronvariant van COVID-19, wat zorgt voor veel nieuwe besmettingen. Deze lockdowns die we inmiddels al ruim anderhalf jaar kennen, zorgen voor een drukkend effect op zowel het gasverbruik als de gasprijzen. De vraag daalt namelijk tijdens een lockdown, maar helaas is er alsnog sprake van een forse stijging van de gasprijs.