Eindejaarstips voor de zzp’er. ZZP-boekhouder zet ze op een rijtje.

Wat zijn de tips voor een ZZP'er aan het einde van het jaar

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) benutten

U kunt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen als u tussen € 2.401 en € 328.721 investeert in bedrijfsmiddelen. Koopt u in 2021 voor 2.401 euro of meer aan vaste activa – aanschaf duurder dan 450 euro excl btw per stuk- dan heeft u recht op 28 procent investeringsaftrek. De grens ligt tussen de 2.401 euro en de € 323.544 per jaar.

Vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die gemiddeld zo’n vijf jaar meegaan, denk aan laptop, smartphone, computer.

Desinvesteringsbijtelling bij verkoop

Verkoopt u deze vaste activa binnen vijf jaar dan moet u een deel van deze investeringsaftrek terugbetalen. Het percentage gaat dan over de lagere verkooprijs excl btw.

Milieu-investeringsaftrek

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) gaat per 2022 omhoog. In 2021 zijn de percentages 13,5%, 27% en 36%. Koopt u in 2021 een energiezuinige auto dan kunt u daarvoor in aanmerking komen. Per 2022 gaan deze percentages naar 27%, 36% en 45%.

Elektrische auto kopen

In 2021 heeft u nog steeds recht op een zeer lage bijtelling voor uw zakelijke elektrische auto. Dat is nu nog 12%. Koopt of bestelt u in 2021 nog zo’n bolide dan profiteert u nog. Het verlaagde gecombineerde tarief is voor vijf jaar - 60 maanden - van toepassing.

Tevens heeft u in 2021 recht op 13,5% milieu-investeringsaftrek tot een maximale catalogusprijs van veertig mille.

In 2022 bedraagt het bijtellingspercentage 16% tot een cataloguswaarde van € 35.000. Boven de 35 mille betaalt u 22% aan bijtelling.

Benut de ruimere schenkvrijstelling

U mag uw box-3 ontlasten en aan uw kinderen € 6.604, schenken en aan kleinkinderen en andere mensen € 3.244. Zit uw box-3 vol en heeft u liefdevolle mensen om u heen die een extraatje kunnen gebruiken dan is dit een optie.

Als u uw kinderen of een derde persoon een bedrag wilt schenken voor de aanschaf van een eigen woning of aflossing hypotheek, dan is deze schenking in 2021 onbelast tot een bedrag van € 105.302. Voordeel is dat uw box-3 keldert en u minder vermogensrendementsheffing betaalt.



Pensioen

Als zzp’er bouwt u geen pensioen op. U kunt uiteraard ook sparen door u eigen woning af te lossen, weet zzp-boekhouder.



Of te beleggen in bv bitcoins. Heeft u een hoge winst en wilt u die drukken, of heeft u geen pensioen opgebouwd en heeft u liggende gelden dan is het kopen van een lijfrente een optie. Het is nu een extra aftrekpost voor de IB en tzt is deze uitkering wel belast, maar ws tegen een veel lager tarief.

De betaalde lijfrente is aftrekbaar als sprake is van onvoldoende pensioenopbouw en u aan het begin van het jaar nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt heeft.



U of uw verzekeraar bepaalt de ruimte aan de hand van de aangiften Inkomstenbelasting van de afgelopen jaren.



Startende zzp’er mag willekeurig afschrijven

Elke zzp’er dient zijn investeringen duurder dan 450 euro excl; btw activeren en in vijf jaar af te schrijven. Alleen de starter heeft een bijzondere positie. Die mag in de eerste drie jaar willekeurig afschrijven. Heeft u een hoge winst schrijf dan veel af, daarmee drukt u nu de te betalen Inkomstenbelasting.



Factuur in december of in januari



Wanneer u in december werkzaamheden verricht kunt u in december of ianuari 2022 de factuur versturen. Stuurt u die in 2021 dan draagt u de btw af in januari 2022, ander in april 2022.



Oninbare vorderingen: btw terugvragen

U heeft gefactureerd en uw vordering is langer dan een jaar opeisbaar. Uw klant betaalt niet. Boek oninbare debiteuren af, vraag BTW terug. Het is vele zzp’ ers een doorn in het oog, de wanbetaler. Debiteuren die laat, te laat of soms helemaal niet betalen. Uw boekhouder boekt zo’n debiteur dan als dubieus.

Fiscale oudedagsreserve

Als zzp’er kunt u gebruikmaken van de fiscale oudedagsreserve, de FOR. U mag -als uw vermogen in de zaak niet lager is dan uw te doteren bedrag aan de FOR- elk jaar 9,8 % van de nettowinst doteren. Maximaal is dat € 8.946 per jaar. U betaalt nu 0.0 euro aan Inkomstenbelasting over dat bedrag maar dient daar te zijner tijd wel een lijfrente voor te kopen, die dan weer belast is. Bij het staken van uw zaak of bij het bereiken van de AOW-leeftijd, moet over de oudedagsreserve fiscaal worden afgerekend. Formeel is de FOR dus niets anders dan een belastingschuld.

Ons advies is om evt. alleen toe te voegen aan de FOR als u 49.5 procent aan Inkomstenbelasting dient te betalen. Overleg altijd met uw zzp-boekhouder.