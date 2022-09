Verhuizen? Hier moet je allemaal aan denken

Heb je een nieuwe woning gevonden en ga je dus binnenkort verhuizen? Dan komt er een hoop op je af. Verhuizen van de ene naar de andere plek is namelijk niet zomaar gedaan. Er zijn een aantal belangrijke dingen waar je over na moet denken als je een verhuizing op de planning hebt staan. Welke dingen dit zijn? Lees snel verder, wij zetten het hieronder voor je op een rij!

De verhuizing voorbereiden

Als je gaat verhuizen is het goed om de verhuizing optimaal voor te bereiden. Dit doe je ten eerste door op tijd te beginnen. Verhuizen doe je niet zomaar, dit kost tijd. Door op tijd te beginnen voorkom je dat je last-minute nog in de stress komt. Bestel stevige verhuisdozen en pak je spullen tijdig in. Een slimme tip hierbij is om dit per ruimte te doen. Schrijf op de doos uit welke kamer de spullen afkomstig zijn, zodat je straks met uitpakken meteen weet waar je aan toe bent. Bij het voorbereiden van de verhuizing is het ook goed om na te denken hoe je de spullen van A naar B brengt. Doe je dit helemaal zelf of schakel je hier hulp voor in? Denk bij hulp inschakelen voor een verhuizing aan de hulp van familie, vrienden of kennissen. Als je professionele hulp zoekt en bijvoorbeeld veel waardevolle spullen moet verhuizen, is de hulp van een verhuisbedrijf iets wat je absoluut kunt overwegen. Benieuwd wat dit zou kosten? Deze verhuiskosten geven je hier een beter beeld van.

Adreswijziging doorgeven

Als je gaat verhuizen, is het bovendien belangrijk dat je jouw adreswijziging doorgeeft. Hierbij is het belangrijk om na te denken welke bedrijven jouw nieuwe adres nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de post is het belangrijk dat je dit op je nieuwe adres ontvangt en niet op je oude. Maar ook je werkgever, je bank, sportorganisatie, school, providers en andere organisaties waar je bent aangesloten dienen op de hoogte te zijn van jouw adres. Ga dus goed na aan wie je dit allemaal door moet geven en doe dit tijdig!

Lopende abonnementen opzeggen

Naast het inschakelen van de hulp van verhuizers en het doorgeven van je adreswijziging is het ook nog belangrijk om na te denken over je lopende abonnementen. Abonnementen die momenteel op jouw huidige adres staan, zoals je abonnement voor energie en televisie en internet, moeten opgezegd worden als je gaat verhuizen. Zorg ervoor dat je deze dus tijdig stopzet of een abonnement afsluit op je nieuwe adres. Door op tijd op te zeggen voorkom je dat je straks te maken krijgt met dubbele lasten.

Deze dingen hierboven zijn in ieder geval belangrijk om aan te denken als je binnenkort gaat verhuizen. Houd het goed in gedachten, want hiermee zorg jij voor een soepelere verhuizing. Hoe beter je bent voorbereid, hoe makkelijker het verhuizen jou af zal gaan. Een goede voorbereiding is tenslotte het halve werk!