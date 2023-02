Slim plannen met personeelsplanningen

Het is al lang niet meer nodig om je te laten overspoelen door werk. Het wordt steeds duidelijker zichtbaar dat een gebrek aan overzicht, vaak te maken heeft met het gebrek aan een heldere planning en dat is helemaal niet nodig! Zeker met alle middelen van tegenwoordig is het steeds makkelijker om een gebruiksvriendelijke, makkelijk en goed werkende personeelsplanning te creëren. Je kasboek hou je tenslotte ook niet meer met de hand bij, toch?

Hulp van planning software

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Je kan het jezelf en je medewerkers of collega’s een stuk makkelijk maken door te kiezen voor een stevige workforce management tool. Dit software programma kan naar jouw behoeften worden ingesteld en aangepast, en kan er goed voor zorgen dat bijvoorbeeld verschuivingen in de planning snel worden bijgehouden, agenda verzoeken makkelijk zijn aan te passen en het overzicht op een gezonde life work balance te behouden. De plannings tools van tegenwoordig zorgen er trouwens ook voor dat je makkelijker gangbare personeelszaken bij kunt houden, zoals verzoeken voor vrije dagen, overwerkuren en je kan zelfs zien, wie wanneer en hoe lang ergens aanwezig is. Wat die interpretatie van die gegevens betekent, is nog steeds aan jou. Maar de work force management tools van tegenwoordig kunnen je in ieder geval helpen aan een fijn systeem waarin je de juiste data kunt verzamelen. Wellicht geeft het je de inzichten die je nodig hebt om het beste uit je personeel te halen. Als er terugkerend een patroon te zien is dat weinig mensen op maandagochtend op tijd kunnen komen wegens files, kinderdagverblijven en andere zaken, misschien is het dan een goed idee om een belangrijk overleg niet standaard op 8.30 in te plannen, maar misschien om 11.00. Dat schijnt sowieso de tijd te zijn dat mensen op hun best zijn in het kader van focus en inspiratie, dus waarom gaan we niet met de tijd mee? Als er iets is wat we van corona hebben geleerd, is dat het ‘ouderwetse altijd vroeg aanwezig zijn’, helemaal niet nodig is om goede resultaten te behalen.

Samenwerken in de moderne tijd

We willen graag het beste uit onze medewerkers en dus uit ons bedrijf halen. Het is geen geheim dat betere resultaten worden behaald door teams die in een fijne sfeer samenwerken. Wat de invulling van die sfeer precies is, is voor ieder bedrijf anders, maar een planningstool kan hieraan bijdragen. Met een productieve planning blijft er namelijk tijd over voor onderlinge banden tussen teamleden en zo wordt de productiviteit dan ook weer versterkt. Nieuwe ideeën, frisse energie en motivatie komen het beste tot hun recht wanneer daar ruimte voor is. Met een goede planning kan je hier zelfs ruimte voor inbouwen, ook op afstand kun je een online ‘check-in’ moment inplannen. Succes gegarandeerd!