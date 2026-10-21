Black Friday komt eraan: zo proberen winkels je koopgedrag te sturen

Op vrijdag 27 november 2026 is het weer Black Friday. Webwinkels en winkelketens in Nederland lokken dan met kortingen, tijdelijke acties en aflopende timers. Wie op dat moment online rondkijkt, krijgt veel prikkels te zien die bedoeld zijn om het koopgedrag te sturen. Veel winkels beginnen al weken van tevoren met aanbiedingen, e-mails en advertenties. Het doel is helder: ze willen dat jij sneller kiest en vaker bestelt. Hieronder lees je hoe de trucs werken en hoe je er rekening mee houdt.

Kortingen en tijdsdruk zijn gemaakt om je keuze te beïnvloeden

Rode prijskaartjes, aftellende klokjes en meldingen als ‘nog maar drie op voorraad’ zijn typisch bij Black Friday. Deze middelen spelen in op schaarste en tijdsdruk. Als een aanbod bijna voorbij lijkt, neem je een beslissing sneller dan normaal. Ook doorgestreepte adviesprijzen werken zo. Ze laten zien hoeveel je lijkt te besparen, ook als je het product eerder niet van plan was te kopen. Winkels hoeven daar weinig voor te doen, want alleen een goed getimede actie is vaak al genoeg om je aandacht te trekken. Winkels gebruiken deze technieken omdat ze een duidelijk effect kunnen hebben op beslissingen. Ze weten waarom kortingen zo verslavend werken en gebruiken dit om mensen te sturen. Dat maakt het wel lastig om rustig te vergelijken.

Kortingen die minder voordelig zijn dan ze lijken

Een doorgestreepte prijs lijkt een duidelijk voordeel, maar zegt niet altijd veel. Soms vergelijkt een winkel de actieprijs met een adviesprijs en dat is niet altijd de prijs waarvoor het product eerder te koop was. Ook verschilt de prijs per webwinkel, zodat dezelfde aanbieding elders goedkoper kan zijn. Sinds 2022 moeten winkels bij een prijsverlaging de laagste prijs van de afgelopen dertig dagen vermelden. Die prijs is de eerlijkste vergelijking. Kijk daarom niet alleen naar het kortingspercentage, maar ook naar het bedrag dat je echt betaalt. Zo zie je sneller of een aanbieding past bij je budget.

Webwinkels laten je vooral zien wat past bij je eerdere keuzes

Wie online winkelt, ziet zelden dezelfde etalage als iemand anders. Webwinkels houden bij wat je bekijkt, wat je in je winkelmandje legt en wat je eerder kocht. Op basis daarvan krijg je aanbevelingen, mails en advertenties die aansluiten op jouw interesses. Bedrijven richten zich direct op de consument en stemmen elk contactmoment af, van de eerste kennismaking tot herhaalaankopen. Dat heet personalisatie en is een vast onderdeel van B2C marketing bij ieder succesvolle online retailer. Sommige advertenties zie je pas als je zelf zoekt, andere verschijnen terwijl je er niet naar op zoek bent. Voor jou heeft dat ook voordelen, want je vindt sneller wat past en kom je minder vaak iets onverwachts tegen. Wil je breder vergelijken, zoek dan bewust ook naar andere merken. Zo kan jij

Impulsaankopen: waarom ‘nog maar even’ bestellen zo makkelijk is

Een impulsaankoop is een aankoop die je van tevoren niet had gepland. Online gaat dat snel, omdat je slechts met een paar klikken al afrekent. Nederlanders shoppen meer via iDEAL op Black Friday , want dergelijke betaalmethodes maken het betalen eenvoudig maken. Webwinkels houden het bestelproces vaak zo kort mogelijk, bijvoorbeeld met opgeslagen gegevens en een knop die je direct naar de betaalpagina brengt. Veel winkels bieden ook gratis verzending vanaf een bepaald bedrag. Daardoor voeg je soms nog een product toe om dat bedrag te halen.

Zo houd je overzicht en koop je alleen wat je echt nodig hebt

Maak vooraf een lijstje van wat je nodig hebt en wat je ervoor wilt uitgeven. Vergelijk prijzen al in de weken voor Black Friday, zodat je weet of een korting echt een korting is. Controleer ook of een doorgestreepte prijs overeenkomt met wat het product eerder kostte. Geef jezelf bedenktijd bij aankopen die je niet had gepland, ook als een klok aftelt. Zet bovendien meldingen en reclamemails uit, zodat je minder prikkels krijgt. Koop je online, dan kun je in de meeste gevallen binnen 14 dagen zonder opgave van reden annuleren of terugsturen. Zo blijf jij degene die je eigen koopgedrag stuurt, in plaats van een aftellende klok of een advertentie die steeds terugkomt.