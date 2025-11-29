ECONOMIE
Nederlanders shoppen meer via iDEAL op Black Friday

door anp
zaterdag, 29 november 2025 om 11:46
AMSTERDAM (ANP) - Nederlanders hebben op Black Friday bijna 8 procent meer onlineaankopen gedaan via betalingssysteem iDEAL dan vorig jaar. Daarmee lijkt er opnieuw flink geshopt tijdens het jaarlijkse koopjesfestijn, maar er was op de vrijdag zelf geen sprake van een record.
Volgens iDEAL telden alle transacties vrijdag op tot bijna 6,3 miljoen. Vorig jaar ging het nog om ruim 5,8 miljoen. In 2023 waren er op Black Friday nog meer dan 7,1 miljoen iDEAL-transacties.
De vergelijking met twee jaar geleden gaat eigenlijk mank omdat Black Friday-aanbiedingen zich tegenwoordig niet meer beperken tot de vrijdag na Thanksgiving, maar steeds meer worden uitgesmeerd over een langere periode. "We kunnen tegenwoordig bijna spreken van een Black Month", merkte Marten Suurmeijer, een analist bij marktonderzoeker NielsenIQ, onlangs op.
Cyber Monday
In de week voorafgaand aan Black Friday deden consumenten dit jaar ongeveer 37,8 miljoen betalingen via iDEAL. Dat waren er vorig jaar zo'n 36,3 miljoen en in 2023 circa 28,6 miljoen. Bezien over een langere periode is er dus wel sprake van een record.
De drukke periode is bij veel winkels ook nog niet afgerond. Veel acties lopen nog door tot maandag, de dag die in de retail bekend staat als Cyber Monday. Daarna zijn de feestdagen niet ver meer. Over minder dan een week is het 5 december en een kleine drie weken later volgt kerst.
Andere jaren presenteerde de Betaalvereniging Nederland in deze tijd van het jaar ook cijfers over het aantal pinbetalingen aan kassa's in winkels. Maar dit jaar beschikt de organisatie daarvoor niet over voldoende gegevens. "Daardoor kunnen we geen goede inschatting maken", laat een woordvoerder weten. Volgend jaar hoopt hij de gegevens wel weer te krijgen van grote betalingsverwerkers.
