Een huishouden dat volgend jaar 3.000 kWh zonnestroom aan het net teruglevert, houdt daar na aftrek van de terugleverkosten tussen de 8 en 140 euro aan over. Welk bedrag het wordt, hangt af van de leverancier. Dat blijkt uit de tarieven die dertien leveranciers op 19 oktober 2026 voor 2027 hadden vastgelegd in hun contracten van een jaar vast. Wie nu overstapt of een contract verlengt, legt daarmee dus ook vast wat zijn panelen vanaf januari opleveren.

Wat er op 1 januari 2027 verandert

Tot het eind van dit jaar mag je teruggeleverde stroom wegstrepen tegen de stroom die je afneemt. Wie 3.000 kWh teruglevert en 3.500 kWh afneemt, betaalt nu voor 500 kWh. Op 1 januari 2027 stopt die salderingsregeling, zo bevestigt de Rijksoverheid . Daarna betaal je voor alle 3.500 kWh die je afneemt het volle tarief, en krijg je voor de 3.000 kWh die je teruglevert een vergoeding van je leverancier.

Voor die vergoeding geldt een wettelijke ondergrens: tot 2030 minimaal de helft van het kale leveringstarief, het stroomtarief zonder belastingen. Daarnaast mogen leveranciers terugleverkosten rekenen voor het verwerken van die stroom. De Autoriteit Consument & Markt houdt daar toezicht op, maar een maximumbedrag is er niet.

Wat dertien leveranciers voor 2027 rekenen

Energievergelijker.nl, dat sinds 2004 energietarieven vergelijkt en sinds september elke dag alle bestelbare contracten vastlegt, zette de tarieven voor 2027 op een rij. Het gaat om contracten van een jaar vast die je nu kunt afsluiten, en dus doorlopen tot ver in 2027. De bedragen gelden per teruggeleverde kWh; netto is wat je overhoudt als je de terugleverkosten van de vergoeding aftrekt. Meer over de werkwijze staat onderaan.

Leverancier Vergoeding 2027 (cent/kWh) Terugleverkosten 2027 (cent/kWh) Netto (cent/kWh) Netto bij 3.000 kWh (euro/jaar) Eneco 9,2 4,5 4,7 140 Mega 25,8 21,7 4,1 124 Vattenfall 9,3 5,4 4,0 119 Powerpeers 9,0 6,2 2,8 84 Budget Thuis 9,0 6,5 2,5 75 DELTA Energie 8,0 6,0 2,0 60 Energiek 7,5 6,0 1,5 44 Clean Energy 15,0 14,0 1,0 30 ENGIE 17,6 16,7 0,9 27 Coolblue Energie 9,2 8,6 0,5 15 UnitedConsumers 17,4 16,9 0,5 15 Innova Energie 9,5 9,2 0,3 8 Greenchoice 8,8 8,6 0,3 8

Peildatum 19 oktober 2026, contracten 1 jaar vast. Bron: prijsdata Energievergelijker.nl.

Een hoge vergoeding zegt weinig

Wie alleen naar de terugleververgoeding kijkt, komt bij Mega uit: 25,8 cent per kWh, bijna drie keer zoveel als Eneco of Vattenfall betaalt. Mega rekent alleen 21,7 cent terugleverkosten, zodat er netto 4,1 cent overblijft. ENGIE en UnitedConsumers bieden allebei rond de 17,5 cent, maar houden daar zelf bijna evenveel van in. Netto blijft er bij hen 0,9 en 0,5 cent over.

Eneco en Vattenfall betalen een vergoeding die precies op het wettelijk minimum ligt, maar rekenen minder terugleverkosten dan de meeste anderen. Eneco verlaagt die kosten voor 2027 zelfs van 14,1 naar 4,5 cent per kWh. Daardoor staan juist zij bovenaan.

Ook Budget Thuis en DELTA Energie betalen voor 2027 precies de helft van het kale tarief. De wettelijke bodem is voor een groot deel van de markt dus ook het plafond.

"Bij de dertien leveranciers die we doorrekenden, loopt wat je netto voor teruggeleverde stroom krijgt uiteen van 0,3 tot 4,7 cent per kWh. Dat verschil zie je niet aan de vergoeding die een leverancier in zijn advertentie zet. Je moet de terugleverkosten ernaast leggen," zegt René Arbeider, energie-expert en oprichter van Energievergelijker.nl.

Zelf verbruiken levert meer op dan terugleveren

Een kWh die je uit het net haalt, kost bij deze dertien leveranciers gemiddeld 33 cent, inclusief belastingen. Een kWh die je teruglevert, levert netto hooguit 4,7 cent op. Elke kWh zonnestroom die je zelf gebruikt, is vanaf januari dus zeven tot ruim honderd keer zoveel waard als een kWh die je het net op stuurt.

Dat verklaart de belangstelling voor thuisbatterijen en warmtepompboilers, en waarom het zin heeft de vaatwasser en de wasmachine naar het midden van de dag te verschuiven. Of een batterij zich terugverdient, hangt af van hoeveel je teruglevert en op welke momenten je stroom gebruikt.

Wat je nu kunt doen

Pak je laatste jaarafrekening erbij en zoek twee getallen op: hoeveel kWh je hebt afgenomen en hoeveel je hebt teruggeleverd. Saldering verbergt dat tweede getal nu nog, maar vanaf januari bepaalt het voor een deel je rekening.

Leg daarna de terugleverkosten van zonnepanelen per leverancier naast elkaar, met je eigen teruglevering als uitgangspunt. Bij 1.000 kWh teruglevering valt het verschil tussen de beste en de slechtste leverancier uit de tabel kleiner uit dan bij 5.000 kWh. Kijk ook naar de korting en de vaste leveringskosten: die tellen bij je afname mee.

Loopt je huidige contract door tot in 2027, lees dan wat er in de voorwaarden staat over de vergoeding na het einde van de saldering. Niet elk contract legt dat vast. Een vast contract mag je tussentijds opzeggen; de leverancier mag daarvoor alleen het verschil rekenen tussen jouw tarief en zijn eigen vergelijkbare aanbod op de dag van opzeggen. Rekent hij nieuwe klanten hetzelfde of meer, dan betaal je niets.

Wie overstapt na 1 november, wordt meestal pas vanaf januari door de nieuwe leverancier beleverd. Het contract dat je deze weken kiest, is dus het contract waarmee je het eerste jaar zonder saldering ingaat. Wie nu wil energie vergelijken voor een nieuw contract , vult daarom het best zijn eigen afname en teruglevering in. Een ranglijst voor een gemiddeld huishouden zegt weinig over een dak vol panelen.

Zo is gerekend

De bedragen komen uit de dagelijkse prijsregistratie van Energievergelijker.nl op 19 oktober 2026. Per leverancier is het bestelbare contract van een jaar vast genomen, voor een referentieadres in Zwolle met tien zonnepanelen en 3.000 kWh teruglevering per jaar. Heeft een leverancier meerdere van zulke contracten, dan is het gemiddelde genomen. Vergoeding en terugleverkosten zijn de tarieven die de leveranciers voor 2027 opgeven; netto is het verschil daartussen. Vaste terugleverkosten per jaar rekent geen van de dertien leveranciers voor 2027. Tarieven veranderen; controleer vóór het overstappen altijd de actuele voorwaarden.