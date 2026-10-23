Wordt benzine op 1 januari 21 cent duurder? Alles hangt af van één stemming

Aan de pomp zakt de prijs eindelijk een beetje. Een liter Euro95 kostte op 22 oktober gemiddeld €2,603 aan adviesprijs. Dat is bijna 13 cent minder dan het record van 10 oktober. Toch kun je nog niet opgelucht ademhalen. Daarvoor moet je eerst naar de Tweede Kamer kijken.

Op donderdag 12 november stemt de Kamer over het Belastingplan 2027. Daarin staat dat de korting op de benzineaccijns een jaar langer blijft. Haalt het plan het niet, dan kan een liter benzine op 1 januari in één klap ruim 21 cent duurder worden.

Geen zekerheid, wel een reëel risico

Neemt het parlement het Belastingplan aan, dan stijgt de accijns maar een fractie: van €0,84469 naar €0,85169 per liter. Dat is 0,7 cent, plus btw.

Het probleem is dat het kabinet van D66, VVD en CDA geen meerderheid heeft. Het heeft dus steun van de oppositie nodig, en die stelt voorwaarden. JA21 wil eerst zwart op wit dat gemeenten niet worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. PRO en Volt eisen dat de hogere belasting op arbeid wordt geschrapt of aangepast. Als die twee partijen meestemmen, is er een meerderheid in de Tweede én de Eerste Kamer. Zover is het nog niet.

Het hogere tarief ligt al klaar

Voor het verdwijnen van de korting is geen nieuwe wet nodig. De korting is tijdelijk en loopt eind dit jaar vanzelf af. Zonder Belastingplan geldt op 1 januari het gewone tarief, verhoogd met de inflatie: €1,02812 per liter.

Dat is 17,6 cent meer dan met het plan. Over de accijns betaal je ook nog 21 procent btw. Als de pomphouders alles doorberekenen, scheelt het:

ruim 21 cent per liter;

ongeveer €10,70 per tank van 50 liter;

zo'n €555 per jaar als je elke week 50 liter tankt.

Of de pomphouders de hogere belasting tot op de cent doorberekenen, staat niet vast. Wel is duidelijk welke kant het opgaat.

Ook diesel staat op het spel

Ook de verlenging van de dieselkorting staat in het Belastingplan. Met het plan wordt de dieselaccijns in 2027 ongeveer €0,55 per liter, zonder het plan ongeveer €0,67.

Een ja-stem is overigens vooral uitstel. In 2028 wordt de korting kleiner en stijgt de benzineaccijns naar ongeveer €0,95 per liter. Vanaf 2029 is de korting helemaal weg.

Wat je nu kunt doen