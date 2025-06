Wat verandert er deze zomer bij de Kansspelwet en online casino's?

Gokken is in Nederland populairder dan ooit. Steeds meer mensen spelen bij een casino online, proberen hun geluk bij roulette of zetten geld in bij sportwedden. Maar dat succes brengt ook risico’s met zich mee. Daarom past de overheid deze zomer de Wet op de Kansspelen aan. De nieuwe regels moeten spelers beter beschermen en de online casinowereld veiliger maken. In dit artikel lees je wat er verandert en waar je als speler of aanbieder rekening mee moet houden.

Strikter toezicht vanuit de KSA

De Kansspelautoriteit (KSA) krijgt deze zomer meer bevoegdheden. Deze toezichthouder houdt toezicht op alles wat met gokken en wedden te maken heeft. Door de wetswijziging kan de KSA sneller optreden tegen casino’s die zich niet aan de regels houden. Denk aan het blokkeren van illegale goksites of het uitdelen van forse boetes bij overtredingen.

Daarnaast worden de controles op legale casino online aanbieders intensiever. De KSA krijgt bijvoorbeeld meer inzicht in de systemen achter goksites. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld beter controleren of spelerslimieten worden nageleefd.

Wat betekent dit voor online casino’s?

Voor legale aanbieders van online kansspelen verandert er veel. De regels voor het aanbieden van spellen zoals gokkasten, roulette en poker worden strenger. Casino’s zoals Betcity, Bet365 en TonyBet moeten meer doen om spelers bewust te maken van de risico’s van gokken. Ze moeten bijvoorbeeld vaker waarschuwingen tonen tijdens het spelen en spelers actief wijzen op pauzemogelijkheden.

Ook de aanvraag van een nieuwe vergunning wordt ingewikkelder. Casino’s moeten meer informatie aanleveren over hun werkwijze, software en maatregelen voor verantwoord spelen. Wie al een vergunning heeft, krijgt te maken met strengere controles.

Spelersbescherming wordt aangescherpt

De grootste verandering in de nieuwe kansspelwet is de verbeterde spelersbescherming. De overheid wil voorkomen dat mensen in de problemen komen door gokken. Daarom moeten casino online platforms extra maatregelen nemen.

Zo moeten spelers straks verplichte speellimieten instellen voordat ze kunnen beginnen. Ook wordt het eenvoudiger om jezelf tijdelijk uit te sluiten van gokken, bijvoorbeeld via het centrale uitsluitingsregister Cruks. Casino’s moeten daarnaast het speelgedrag van hun klanten actief monitoren. Zien ze risicovol gedrag? Dan zijn ze verplicht om in te grijpen.

Welke rol spelen gokkasten en roulette in de nieuwe regels?

Gokkasten en roulette zijn nog steeds de populairste casinospellen in Nederland. Maar juist deze spellen kunnen leiden tot verslavingsgedrag, omdat ze snel en spannend zijn. In de nieuwe wet komen daarom specifieke regels voor dit type spel.

Bij online gokkasten mogen spins straks minder snel achter elkaar komen. Ook moeten er meer pauzes zijn tussen spelrondes. Bij roulette komt er verplicht meer informatie in beeld over je winkansen en je speelgeschiedenis. Deze regels zijn bedoeld om spelers bewuster te maken van hun gedrag.

Reclame en sponsoring: wat mag nog wel?

Reclames voor gokken zijn een heet hangijzer. Sinds 2023 is het al verboden om ongerichte gokreclames te maken op televisie, radio of in de buitenlucht. De nieuwe kansspelwet gaat nog een stap verder. Sponsoring van sportteams door gokbedrijven wordt beperkt en op termijn zelfs verboden.

Ook op internet komt er strengere regulering. Casino’s mogen online nog wel adverteren, maar alleen gericht op volwassenen. Ze moeten bovendien bewijzen dat hun advertenties geen jongeren of kwetsbare groepen bereiken. Affiliates – websites die spelers doorverwijzen naar casino online aanbieders – worden eveneens strenger gereguleerd.

Illegaal aanbod wordt harder aangepakt

Niet elk casino dat online actief is, heeft een vergunning in Nederland. En veel spelers weten dat niet. De nieuwe wet maakt het voor de KSA makkelijker om dit soort illegale aanbieders op te sporen en aan te pakken.

Blokkeren van de toegang tot buitenlandse goksites wordt eenvoudiger. Ook gaan banken en betaaldiensten nauwer samenwerken met de KSA. Hierdoor kunnen betalingen naar illegale goksites sneller worden tegengehouden. Spelers worden dus beter beschermd tegen onbetrouwbare aanbieders waar geen toezicht op is.

Belangrijk om te weten: wie speelt bij een illegaal casino loopt risico. Er is geen garantie op uitbetaling, geen klantenservice, en geen bescherming bij problemen. Gokken doe je dus beter alleen bij legale aanbieders met een KSA-vergunning.

Dit moet je weten als je gokt in Nederland

Ben je actief in de wereld van gokken of wedden in Nederland? Dan is het slim om deze veranderingen in de gaten te houden. We zetten de belangrijkste punten nog eens op een rij:

De Kansspelautoriteit krijgt meer macht om toezicht te houden en in te grijpen bij overtredingen.

om toezicht te houden en in te grijpen bij overtredingen. Online casino’s moeten extra maatregelen nemen om spelers te beschermen en verslaving te voorkomen.

moeten extra maatregelen nemen om spelers te beschermen en verslaving te voorkomen. Gokkasten en roulette krijgen specifieke aanpassingen, zoals langzamere speelrondes en meer pauzes.

krijgen specifieke aanpassingen, zoals langzamere speelrondes en meer pauzes. Reclame en sponsoring worden verder aan banden gelegd, vooral gericht op jongeren.

worden verder aan banden gelegd, vooral gericht op jongeren. Illegaal gokken wordt strenger aangepakt, met meer samenwerking tussen toezichthouders en betaaldiensten.

Speel je graag in een casino online of zet je wel eens in bij sportwedstrijden? Check dan of de aanbieder een geldige licentie van de KSA heeft. Alleen dan weet je zeker dat je veilig en verantwoord speelt.

Tot slot

De veranderingen in de Wet op de Kansspelen laten zien dat Nederland serieus werk maakt van veilig gokken. De balans tussen vrijheid voor spelers en bescherming tegen risico’s wordt aangescherpt. Goed nieuws voor wie bewust speelt. En een duidelijk signaal voor casino’s en aanbieders: verantwoordelijkheid nemen is geen keuze meer, maar een verplichting.