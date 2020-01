“80 miljoen dollar voor wie ons het hoofd van Trump brengt”

“We zijn met 80 miljoen Iraniërs. Als ieder van ons 1 dollar opzijlegt, komen we aan 80 miljoen dollar en kunnen we gelijk wie belonen die ons het hoofd van Trump brengt.” Dat zei een van de autoriteiten op de ceremonie ter ere van Soleimani in de noordoostelijke stad Mashhad. Ook op de Iraanse staats TV is gesproken over een moord-premie voor Trump

Ook in het Iraanse parlement zou een spreker hebben gesuggereerd een beloning uit te loven voor het doden van Trump.

Op Twitter wordt plezier gemaakt en bieden veel mensen – vooral Amerikanen – aan om mee te betalen