Wachtrijen ziekenhuizen groeien weer onrustbarend

Personeelstekorten laten de wachttijden in de ziekenhuiszorg oplopen. Bij specialismen als oogheelkunde en de maag-, darm- en leverarts moesten patiënten in 2019 gemiddeld al ruim zeven weken wachten op een eerste afspraak, twee weken langer dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstelling Mediquest, die De Telegraaf publiceert

Ook bij andere specialismen kunnen patiënten pas na weken terecht, waarmee de maximale norm voor wachttijden vaak wordt overschreden. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zegt de problematiek te herkennen. „We hebben afgesproken de wachttijden aan te pakken, maar tegelijkertijd loopt de zorgvraag op en is het personeelstekort nijpend”, zegt een woordvoerder tegen de krant. Hij wijst ook op de stakingsdagen van ziekenhuispersoneel vorig jaar, toen duizenden afspraken werden verplaatst. Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie zegt geschrokken te zijn van de cijfers. Volgens haar is in de afgelopen jaren te weinig personeel opgeleid en moet wat dat betreft het roer om. Zilveren Kruis-directeur Olivier Gerrits pleit ervoor de druk op ziekenhuispersoneel te verlichten door sommige zorg te verplaatsen naar de huisarts of naar de patiënt thuis.