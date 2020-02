President van Ecuador: ‘vrouwen klagen alleen over seksueel geweld van lelijke mannen’

De moderne man is beklagenswaardig, vindt Lenin Moreno, de president van Ecuador. De man wordt voortdurend bedreigd te worden aangeklaagd vanwege seksueel wangedrag. Vooral lelijke mannen hebben het moeilijk, denkt hij. “Vrouwen vinden dat er sprake is van seksuele intimidatie wanneer om een lelijke man gaat,” zei hij. “Maar als de persoon er goed uitziet … hoor je ze meestal niet dat over intimidatie.”

Er stak een storm van protest op. Eerst in zijn eigen land en intussen ook elders.

Moreno is 66 en is ‘links’