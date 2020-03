Lodewijk Asscher: ‘Ik wil premier worden’

,,Rutte heeft als premier een hoop dingen goed gedaan, dat vind ik echt. Het is in die zin een man van z’n tijd. Maar het is ook een tijd die ophoudt. Nederland heeft behoefte aan een andere manier van leidinggeven.”

PvdA-leider Lodewijk Asscher vertelt het AD dat hij vindt dat hij Nederland moet gaan leiden

De PvdA heeft nu negen zetels in de Tweede Kamer, maar in de peilingen staat de partij op forse winst. ,,Ik denk dat mensen snakken naar een eerlijker, fatsoenlijker en vrolijker perspectief. Ik heb het gevoel dat er wat aan het kenteren is: Nederland moet niet meer als een bedrijf, een bv, worden gerund.”