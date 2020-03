VS wil (en kan) beademingsapparatuur Philips claimen voor eigen land

Philips produceert beademingsapparatuur in de Verenigde Staten die onder meer is bedoeld voor de Europese markt. Door een oude wet kan de VS nu mogelijk de apparatuur claimen voor eigen gebruik, zo vreest het Nederlandse elektronicaconcern.

Het gaat om de zogenaamde Defence Production Act uit 1950, destijds bedoeld om in de Korea-oorlog staal van de auto-industrie te kunnen opeisen om nieuwe tanks te bouwen. Donald Trump activeerde de wet vorige week al, maar zei hem alleen in uiterste nood in te zetten. Na een forse toename van het aantal patiënten in de VS maandag voeren politici en artsen de druk op om over te gaan tot uitvoering van de wet.

Het zou kunnen leiden tot een groot internationaal handelsconflict. Wereldwijd is er behoefte aan tienduizenden ademhalingsapparaten. Ook Nederland heeft er 2.000 besteld, zo meldde zorgminister Martin van Rijn maandag. Philips levert op basis van een lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) apparatuur aan de zwaarst getroffen landen. Eerst was dat China, later Italië en nu Zwitserland, Frankrijk, Spanje en New York.

De productie wordt ondertussen snel opgevoerd: binnen acht weken wil het concern in de VS twee keer zoveel beademingsapparatuur produceren, liet topman Frans van Houten maandag weten. Maar dan wel voor de hele wereld en niet alleen voor Amerika.