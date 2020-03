Baudet verliest kort geding

Buitenhof is niet over de schreef gegaan door te zeggen dat Thierry Baudet denkt dat de EU het blanke ras wil vervangen door mensen uit Afrika.

Baudet was het niet eens met een uitspraak van presentatrice Natalie Righton in Buitenhof en stapte naar de rechter toen de VPRO aangaf niet te rectificeren.

Righton zei dat de FvD-voorman had gezegd “dat hij denkt dat de Europese Unie een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten”. Volgens Baudet heeft hij dat niet zo gezegd, maar de VPRO stelt dat dit een parafrase is. De voorzieningenrechter vindt dat de parafrase gebrekkig is, maar oordeelt tegelijkertijd ook dat gelet op alle omstandigheden, de VPRO niet onrechtmatig handelde.