Trump draait: “Als er 100.000 coronadoden vallen, hebben we het heel goed gedaan”

Nee, in de VS is met Pasen niet alles weer normaal, zoals president Trump tot een paar dagen geleden bleef volhouden. Inmiddels is ook daar de lockdown verlengd tot eind april. Trump zelf zegt nu: “Als er niet meer dan 100.000 mensen overlijden door corona dan hebben we het heel goed gedaan.”

De Amerikaanse president is, weliswaar veel te laat, toch maar gaan luisteren naar zijn adviseurs. De belangrijkste viroloog, dr. Anthony Fauci, waarschuwde dat er wel 200.000 doden gaan vallen, als er geen ingrijpende maatregelen worden genomen.

Tegen verslaggevers in het Witte Huis zegt de president nu: “Volgens de modellen zal over twee weken de piek zijn. Niets is erger dan de overwinning uitroepen voordat we daadwerkelijk hebben gewonnen.” Hij vervolgt: “We kunnen verwachten dat we 1 juni goed op weg zijn naar herstel.”

Volgens de modellen zouden er mogelijk 2,2 miljoen Amerikanen overlijden als er geen maatregelen zouden worden genomen. “Dus als we dat terug kunnen brengen tot 100.000 – het is een verschrikkelijk getal maar zeg tussen de 100.000 en 200.000 – dan hebben we het alles bij elkaar erg goed gedaan.”

In dit soort tijden wordt pas echt duidelijk dat je het politiek gezien niet per se hoeft eens te zijn met de leider van je land, maar dat het wel erg fijn is als hij alles op een rijtje heeft.