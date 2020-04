Trump maakt grap over zijn wilde liefdesleven tijdens persconferentie coronadoden

Wat voor ramp zich ook voltrekt in zijn land, voor president Trump is er altijd ruimte voor een slechte grap, zo blijkt. Tijdens een persconferentie vrijdag vergeleek hij de modellen die het aantal coronadoden voorspellen met fotomodellen. Lachen.

Tijdens de bijeenkomst in het Witte Huis werd de pers bijgepraat over de pandemie en de reactie van de regering daarop. Dr. Deborah Birx waarschuwde dat in modellen is te zien dat er 100.000 tot 240.000 doden zullen vallen als mensen de richtlijnen van de overheid niet opvolgen. “Als een andere grote metropool met net zo’n uitbraak te maken krijgt als New York dan kan dat aantal dramatisch veranderen. Het hangt allemaal af van ons eigen gedrag,” aldus Birx.

Trump ging daar verder op in, niet met een serieuze opmerking, maar met een belegen grapje. “De modellen tonen aan dat honderdduizenden mensen gaan sterven. Weet je wat ik wil? Ik wil ver onder die cijfers komen.” En de president vervolgt: “De professionals hebben de modellen gemaakt. Ik ben nooit betrokken geweest bij de modellen, althans niet bij dit soort modellen.”

Tijdens een crisis die wereldwijd al aan bijna 60.000 mensen het leven heeft gekost, maakt de president grapjes over zijn succes ‘bij de vrouwen’. Ook op Twitter was men daar niet erg van gecharmeerd.

Throwing in a “I hook up with models” joke in the middle of a press conference involving hundreds of thousands of people dying, and blaming people who collect data, is a different type of leadership. pic.twitter.com/8htZN7OxNE — Sage Rosenfels (@SageRosenfels18) April 4, 2020