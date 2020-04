Barack Obama wilde in 2014 al voorbereidingen treffen voor pandemie, maar er gebeurde niets

Er zijn beelden uit 2014 opgedoken waarin toenmalig president Barack Obama uitlegt dat er investeringen in de zorg nodig zijn om toekomstige pandemieën het hoofd te kunnen bieden. De vooruitziende blik van Obama staat in schril contrast met de huidige corona-aanpak van president Trump.

De speech van Obama bij de National Institutes of Health vond plaats niet lang na de ebolacrisis en vormde een pleidooi voor de senaat om geld te steken in de gezondheidszorg om voorbereid te zijn op toekomstige epidemieën.

“Het geld waar we om vragen is nodig om onze capaciteit te versterken, zodat we kunnen reageren op toekomstige ebolacrises,” begint Obama. “Het is nodig om samen te werken met andere landen om toekomstige uitbraken te voorkomen en te bestrijden, voordat ze een epidemie worden.”

“We hebben geluk gehad dat H1N1 niet zo dodelijk was,” gaat de oud-president verder. “We kunnen niet zeggen dat we geluk hadden met ebola, omdat het een verwoestend effect heeft gehad op West-Afrika, maar het was niet overdraagbaar door de lucht.”

“Er zal waarschijnlijk een tijd komen, waarin we te maken krijgen met een virus dat dodelijk is én overdraagbaar via de lucht. Om daar effectief mee om te kunnen gaan, moeten we een infrastructuur gereed maken, niet alleen hier, maar wereldwijd, zodat we het virus snel kunnen isoleren.”

“Als er een nieuw griepvirus, zoals de Spaanse griep, opduikt over vijf of tien jaar dan hebben we de investering gedaan om het virus op tijd in te dammen.”

“Dit is een slimme investering. Het is niet alleen een verzekering, het is beseffen dat we te maken gaan krijgen met dit soort problemen, zeker in een geglobaliseerde wereld, waarin je in één dag van de ene naar de andere kant reist.”

“Dus het is nu belangrijk, maar ook voor de toekomst en voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.”

Helaas gebeurde er niets.