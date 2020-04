Frankrijk blijft tot 11 mei dicht

De Franse president Macron heeft zijn volk verteld dat de strikte maatregelen in het land tot 11 mei onverminderd van kracht blijven.

Frankrijk telt inmidddels15.000 corona-doden. Net als in Nederland zijn vermoedelijk feitelijk veel meer doden gevallen. De cijfers worden maar heel langzaam beter. De druk op de ziekenhuizen in het oosten van Frankrijk en rond Parijs blijft extreem hoog. Macron verwacht dat het land na 11 mei stap voor stap op gang kan komen, te beginnen met de scholen