Koning Filip betuigt spijt over Belgische wandaden in Congo

In een brief aan de president van Congo betuigt koning Filip zijn spijt ‘voor de wonden uit het verleden’. Die wonden zijn vooral geslagen toen zijn voorganger Leopold II Congo leegroofde ten eigen bate en daarbij miljoenen slachtoffers maakte. De brief is een persoonlijk initiatief van de koning, maar wel gedekt door de federale regering. In de omgeving van het paleis valt te horen dat het vooral Filips bedoeling is constructief bij te dragen aan het debat over het koloniale verleden. De koning geen excuses aan, hij betuigt spijt. Officiële excuses zijn dan ook niet vrijblijvend. Ze kunnen leiden tot een Congolese eis voor herstelbetalingen.