De belastingdienst heeft op onrechtmatige, discriminerende en dus onbehoorlijke manier de afkomst van mensen die kinderopvangtoeslag betrokken bij het fraudebeleid. Dat constateert de Autoriteit Persoonsgegevens. De vraag of je Nederlander bent of (deels) een andere nationaliteit hebt, speelde een hoofdrol in zoektocht naar fraude. Dat is illegaal. De belastingdienst mag (en moet) onderzoeken of iemand rechtmatig in Nederland verblijft. Maar verder gaat de achtergrond de fiscus niets aan. De Belastingdienst had de dubbele nationaliteit in 2014 al moeten wissen, maar in mei 2018 stonden nog 1,4 miljoen mensen op deze manier in de systemen van de fiscus geregistreerd. Gedupeerden hadden geen idee dat dit gebeurde.

De Autoriteit werd bij zijn onderzoek ook tegengewerkt door de ficus met misleiding en leugens