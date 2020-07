Trump blijft volhouden dat coronavirus verdwijnt: “Uiteindelijk krijg ik gelijk”

Hoewel het aantal coronabesmettingen in de VS nog dagelijks nieuwe records bereikt, blijft Donald Trump volhouden dat het virus ‘zal verdwijnen’.

In een interview met Chris Wallace zondag bij Fox News is de Amerikaanse president ervan overtuigd: “Uiteindelijk krijg ik gelijk. Je weet dat ik heb gezegd dat het virus gaat verdwijnen. Ik zeg het nog een keer: het gaat weg en ik krijg gelijk.” Ondertussen laait het virus weer op in staten als Californië, Texas, Arizona en Florida. Experts voorspellen een lange strijd tegen Covid-19.

De afgelopen vijf maanden zijn er al meer dan 140.000 Amerikanen om het leven gekomen. Toch blijft Trump beweren dat de VS het laagste sterftecijfer ter wereld heeft. Dat is simpelweg niet waar. Amerika heeft volgens de cijfers van Johns Hopkins University het op zeven na hoogste sterftecijfer. In landen als Rusland en Brazilië sterven er minder mensen aan corona.

Steeds meer Amerikanen hebben genoeg van de leugens van de president. Uit de laatste poll van ABC News en The Washington Post blijkt dat ze meer vertrouwen hebben in de presidentskandidaat voor de Democraten, Joe Biden, als het gaat om de aanpak van de coronacrisis. Ongeveer 54 procent heeft liever Biden aan het roer. Slechts 34 procent kiest nog steeds voor Trump.