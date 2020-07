Kabinet vraagt OMT toch om advies over mondkapjes

Het kabinet gaat het Outbreak Management Team (OMT) om advies vragen over het gebruik van mondkapjes. Dat zei Minister Grapperhaus van Jusititie en Veiligheid na overleg met de voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls. Maar vooralsnog komt er geen plicht een mondkapje te dragen anders dan in het OV.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, zegt dat regio’s onder ‘bepaalde omstandigheden’ kunnen besluiten tot een regionale plicht voor het dragen van mondkapjes. “Maar daar moet je wel echt een reden voor hebben. Je legt burgers wel een vrijheidsbeperking op.”

Bruls noemde de opleving van het coronavirus ‘een wake-upcall’. “Voor ons allemaal. We zijn nog niet van het virus af.”

Veel burgers dringen aan op een mondkapjesplicht nu het aantal besmettingen snel oploopt. Wat opvalt is dat het virus vooral in het westen van het land circuleert. De hoogste aantallen zijn te vinden in achtereenvolgens Zuid-Holland (16,9 per 100.000 inwoners), Zeeland (15,6), Utrecht (11,3) en Noord-Holland (10,3). In Zeeland is het getal ten opzichte van vorige week zelfs meer dan verdrievoudigd. In Groningen, Flevoland en Friesland zijn de minste coronapatiënten te vinden.