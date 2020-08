‘Urine Trouble Trump’-trending op Twitter, maar we weten niet écht waarom

Vandaag begon de uitgever van Michael Cohen met reclame voor diens komende boek. De voormalige fixer van Donald Trump heeft beloofd dat zijn memoires, die voor de presidentsverkiezingen uitkomen, verrassende inzichten zal geven in leven & werken van Donald Trump, voor wie Cohen jarenlang klusjes deed, zoals het kopen van zwijgen van minnaressen.

De reklametekst luidt: “From golden showers in a sex club in Vegas, to tax fraud, to deals with corrupt officials from the former Soviet Union, to catch and kill conspiracies to silence Trump’s clandestine lovers, I wasn’t just a witness to the president’s rise—I was an active and eager participant.”

‘Golden showers’ staan doorgaans voor vermaak waarbij vrouwen tegen betaling urineren. Naar verluid is Trump daarvan een liefhebber. Cohen snoeft dat hij daarover nieuws gaat brengen.

We zullen het zien.