Onthuld: de 25 loveletters tussen Trump en Kim Jung Un

Bob Woodward’s boek “Rage” biedt een fascinerend venster op een van de vreemdste diplomatieke relaties van de 21ste eeuw, die tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Woodward kreeg toegang tot 25 nooit eerder vertoonde brieven die Trump met Kim had uitgewisseld. Trump noemt ze ‘liefdesbrieven‘. In zijn brieven aan Trump noemt Kim hem “Excellentie”. Trump zei dat Kim “me alles vertelt” en gaf de president zelfs een grafisch verslag van hoe Kim zijn eigen oom had laten vermoorden.

“Zelfs nu kan ik dat moment in de geschiedenis niet vergeten toen ik Uwe Excellentie stevig bij de hand hield op de prachtige en heilige locatie terwijl de hele wereld met grote belangstelling toekeek”, schreef Kim op 25 december aan Trump, 2018, na hun eerste ontmoeting in Singapore.

Een andere ontmoeting “tussen mij en Uwe Excellentie”, voegde Kim eraan toe, zou “doen denken aan een scène uit een sprookjesfilm”.

De antwoorden van Trump zijn eenvoudiger, maar ook gevuld met vleierij.

Trump schreef op 28 december aan Kim: “Net als jij twijfel ik er niet aan dat er een geweldig resultaat zal worden bereikt tussen onze twee landen, en dat jij en ik de enige twee leiders zijn die dat kunnen.”

Na de tweede bijeenkomst van de leiders schreef Kim in juni 2019 dat “elke minuut die we 103 dagen geleden in Hanoi deelden, ook een moment van glorie was dat een kostbare herinnering blijft.””Ik geloof ook dat de diepe en speciale vriendschap tussen ons zal werken als een magische kracht”, voegde Kim eraan toe.In een brief van juni 2019 aan Kim, net voordat Trump op Twitter voorstelde dat de leiders elkaar zouden ontmoeten bij de gedemilitariseerde zone, schreef Trump dat “jij en ik een unieke stijl en een speciale vriendschap hebben.

“Alleen jij en ik kunnen, door samen te werken, de problemen tussen onze twee landen oplossen en een einde maken aan bijna 70 jaar vijandigheid, waardoor een tijdperk van welvaart op het Koreaanse schiereiland ontstaat dat al onze grootste verwachtingen zal overtreffen – en jij zult degene zijn die leidt .”

Na de ontmoeting op de grens schreef Trump op 30 juni aan Kim: “Het was echt geweldig om vandaag bij je te zijn”, en voegde een kopie van de voorpagina van The New York Times van die dag toe. Twee dagen later schreef Trump opnieuw en stuurde 22 foto’s van hun ontmoeting.”Deze foto’s zijn geweldige herinneringen voor mij en leggen de unieke vriendschap vast tussen jou en mij”.

Kim reageerde een maand later, maar deze keer met een nieuwe toon, die Woodward beschrijft als ‘een teleurgestelde vriend of minnaar’. Kim was boos dat de militaire oefeningen tussen de VS en Zuid-Korea niet helemaal waren gestopt.