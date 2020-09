Covid-sober: Prinsjesdag 2020 zonder alles wat bij Prinsjesdag hoort

Zelfs de traditionele regen en kou ontbreken op Prinsjesdag in het ‘nieuwe normaal’. Op deze stralende nazomerdinsdag is het stil aan het Lange Voorhout. Joelende menigtes, we kunnen het ons niet eens meer voorstellen.

Wat er allemaal níet is vandaag:

Geen glazen koets, de koning komt met de auto

Geen paard te bekennen, wel een bus die de Kamerleden vervoert

Geen hoedjesparade (de partners van de Kamerleden moeten thuisblijven), wel zwarte mondkapjes met het logo van de Staten-Generaal en de tekst ‘Prinsjesdag 2020’.

Geen militair ceremonieel

Geen Ridderzaal, wel de veel ruimere Grote Kerk

Geen klederdracht uit de provincie

Geen balkonscène, behalve de koning en koningin zijn alleen prins Constantijn en prinses Laurentien aanwezig.

Geen luid ‘Leve de koning. Hoera, hoera, hoera’. Het wordt enkel op normale toon uitgesproken door de voorzitter van de Eerste Kamer.

Geen ambassadeurs en consuls, want er is slechts plaats voor 270 gasten.

Geen staatssecretarissen (die kijken vanuit een ‘bunker’).

Maar vooral: geen juichende mensen langs de kant, geen feest, geen vreugde.

Gelukkig is er nog wel het koffertje met de Miljoenennota. En de Troonrede natuurlijk, al zal die ook weleens vrolijker van toon zijn geweest.