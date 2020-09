Ex-model over aanranding door Trump: “Zijn handen leken wel tentakels”

Opnieuw beschuldigt een oud-model Donald Trump van aanranding. De Amerikaanse president zou Amy Dorris tijdens de US Open van 1997 betast hebben. “Het voelde alsof er tentakels op me zaten waar ik niet vanaf kwam.”

Volgens Britse krant The Guardian is het de 26ste keer dat een vrouw Trump beticht van aanranding. “Ik probeerde zijn armen van me af te duwen, maar dat lukte niet omdat ik niet sterk genoeg was”, vertelt Dorris tegen de krant. “Zijn armen gingen enorm snel, alsof hij er acht had.”

Er zijn foto’s die bewijzen dat Trump en Dorris bij elkaar waren tijdens de US Open. Op één foto is zelfs te zien hoe Trump een hand om haar middel legt. Het oud-model voelde zich misselijk en verkracht, vertelt ze. “Hij bewoog zijn tong naar beneden in mijn keel en ik probeerde hem naar buiten te krijgen. Toen werd zijn grip sterker. Zijn handen zaten overal op mijn billen, borsten, rug.”

Trump ontkent de aantijgingen, die de zoveelste zijn in een lange rij. Zo zei vorig jaar de Amerikaanse schrijfster E. Jean Carroll (75) dat Trump haar in de jaren negentig heeft verkracht. En op de bewuste US Open zouden nog twee vrouwen door hem zijn betast.